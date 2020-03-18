Çin, koronavirüse karşı etkili olan ilacın ismini açıkladı: 'Favipiravir'

18 Mart 2020 Çarşamba, 14:26

Çin'de yeni koronavirüs hastalarının tedavisinde 'Favipiravir' ilacının etkili olduğunun görüldüğü, antiviral ilacın klinik araştırmalarının tamamlandığı bildirildi.

Çin Ulusal Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi Direktörü Zhang Xinmin, Japonya'da 2014 yılında klinik tedavilerde kullanımı onaylanan Favipiravir'in Kovid-19 hastalarının tedavisinde etkili olduğunun gözlemlendiğini, klinik deneylerde herhangi bir olumsuz reaksiyona rastlanmadığını kaydetti.

"TEDAVİ SÜRESİ 11 GÜNDEN 4 GÜNE DÜŞÜYOR"

Zhang, basına yaptığı açıklamada, Shenzhen kentinde 80 hastanın tedavisinde yapılan klinik deneylerde, Favipiravir ilacı verilen 35 kişinin durumunun diğer 45 kişiye kıyasla hızla negatife döndüğünün tespit edildiğini söyledi. İlacın, durumu hafif olan veya çok ağır olmayan hastalarda tedavi süresini 11 günden 4 güne kadar düşürebildiği belirtildi.

Wuhan kentinde yapılan deneylerde de aynı ilacın hastaların yüksek ateşli olduğu ortalama süreyi 4,2 günden 2,5 güne indirdiği ifade edildi. İlacın, Kovid-19 hastaları üzerinde bir yan etkisinin de görülmediği vurgulandı. Yetkili, Kovid-19 hastalarının tedavisinde söz konusu ilacın kullanılmasını önerdiklerini, ilacın teşhis ve tedavi planına dâhil edilmesi gerektiğini kaydetti.

ÇİN'İN ANKARA BÜYÜKELÇİLİĞİ DE PAYLAŞTI

Öte yandan, Çin Ankara Büyükelçiliği de bu önemli gelişmeyi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda duyurdu. Büyükelçiliğin paylaşımında, "'Favipiravir isimli ilacın KOVID-19'un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014'ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı" ifadeleri kullanıldı.

“#Favipiravir” isimli ilacın #COVID19’un iyileşme sürecini 11 günden 4 güne indirdiği kanıtlandı! 2014’ten beri Japon eczanelerinde bulunan ilacın etkinliğini Çin Ulusal Biyoteknoloji Merkezi başkanı Zhang Xinmin Salı günü yaptığı toplantıda anlattı.https://t.co/YSdlQ4vxki — Çin Büyükelçiliği Ankara/???????? (@ChinaEmbTurkey) March 17, 2020









TOPLU ÜRETİM İÇİN İZİN VERİLDİ

Çinli bir ilaç şirketine ilacın toplu üretimini yapması için izin verildiği aktarıldı. Daha önce, Kovid-19 tedavisinde Remdesivir ilacının ismi gündeme gelmiş, ancak ilacı kullanan hastaların durumunda iyileşme görülmesine karşın, daha sonra bazı yan etkilere rastlandığı açıklanmıştı. Çinli yetkili, durumu ağır olan hastaların tedavisinde kök hücre tedavisinin etkili olduğuna işaret ederek, bu tedavinin iltihabı gidererek, akciğerde hasarı ve akciğer fibrozunu azalttığını ifade etti.

AŞI İÇİN YARIŞ SÜRÜYOR

Diğer yandan Çin devlet medyası, Çin ordusuna bağlı Çin Askerî Tıp Bilimleri Akademisi'nden araştırmacılara muhtemel aşılar için erken dönem klinik deneylerin yapılması için onay verildiğini yazdı. Araştırmacılar, hastaların üzerinde testlere bu hafta başlayabileceği kaydedildi. ABD'li bilim insanları, Kovid-19 aşısıyla ilgili klinik deneylerin yapılmaya başlandığını açıklamıştı.

Çin'de Kovid-19 tedavisinde bazı aşılar için klinik deneylere başlanacağı bildirildi. Aşının beş ayrı yaklaşım izlenerek geliştirilmeye çalışıldığı belirtildi. Çin'de farklı ekiplerin aşı geliştirmek için çalışmalarını sürdürdüğü, tüm ekiplerin klinik öncesi deneyleri nisan ayı içinde bitirmesinin beklendiği ifade edildi. Şanghay Belediyesi Sağlık Komisyonu da geliştirilen bir aşı için klinik deneylerin nisan ortasında başlayacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, bir aşının piyasaya girebilmesinin ancak önümüzdeki yılın ortalarında mümkün olacağını düşündüklerini açıklamıştı.