Çin'de 48 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Tamamı yurt dışı kaynaklı
Çin anakarasında yeni tip koronavirüs vakalarındaki 4 gün süren düşüşün ardından, tamamının yurt dışından geldiği belirtilen 48 yeni vaka tespit edildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sonlara yaklaşan Çin'e yurt dışından yeni Kovid-19 vakaları geliyor.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 48 yeni vakanın tespit edildiği bilgisi verildi.
Açıklamada, vakaların tamamının yurt dışından geldiği kaydedilerek, yurt dışı kaynaklı vaka sayısının da 771'e ulaştığı belirtildi.
Açıklamaya göre ülkede yerel anlamda herhangi bir vaka görülmedi.
Dün yapılan açıklamada da 31 yeni vakanın tespit edildiği bildirilmişti.
Video Haberler
- İstanbul'un giriş ve çıkışlarında araç kuyruğu oluştu
- Tazminatlarını alamadan kovulan işçiler isyan etti
- Saadet Partisi'nden dikkat çeken koronavirüs videosu
- Koronaya karşı akciğeri güçlendiren ‘solunum egzersizi’
- 'Evde kalamam işçiyim' diyen şoför hakkında yeni gelişme
- Evde kalamam işçiyim diyen TIR şoförü gözaltına alındı
- O anlar kamerada... Uçağın motor gücü hangarı yıktı
- İsmail Saymaz Akit'i böyle ti'ye aldı
- Türkiye'deki vaka ve ölüm sayısı İtalya'dan ileride
- Evini berbere çevirdi