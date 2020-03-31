Çin'de 48 yeni koronavirüs vakası tespit edildi: Tamamı yurt dışı kaynaklı

Çin anakarasında yeni tip koronavirüs vakalarındaki 4 gün süren düşüşün ardından, tamamının yurt dışından geldiği belirtilen 48 yeni vaka tespit edildi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mart 2020 Salı, 05:48

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sonlara yaklaşan Çin'e yurt dışından yeni Kovid-19 vakaları geliyor.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, ülkede 48 yeni vakanın tespit edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, vakaların tamamının yurt dışından geldiği kaydedilerek, yurt dışı kaynaklı vaka sayısının da 771'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamaya göre ülkede yerel anlamda herhangi bir vaka görülmedi.

Dün yapılan açıklamada da 31 yeni vakanın tespit edildiği bildirilmişti.


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