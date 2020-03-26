Çin'de fabrikalar işçi kıyımıyla açılıyor

26 Mart 2020 Perşembe, 13:30

Bu durumda üretimi yavaşlatmak ve yakında da tamamen durdurmak zorunda kalabileceğini söylüyen Şi, aynı zamanda salgının merkezi olan Hubey eyaletinden gelecek 50 civarı çalışanı da işten çıkardı.

Araştırma şirketi Gavekal Dragonomics’te üst düzey analist olan Thomas Gatley, “Avrupa, ABD ve gelişmekte olan ülkelerin ekonomik faaliyetlerindeki emsali görülmemiş aksamalar Çin’in ihracatında ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 20-45 aralığında sert bir daralma yaşanmasına sebep olabilir” dedi.

Ekonomistler 2003’teki SARS salgınının ardından olduğu gibi Çin’in ekonomisinin ‘corona‘ salgınından sonra V şeklinde toparlanmasını bekliyordu. Ancak analistler artık beklentilerini 1976’da sona eren Çin Kültür Devrim’nden bu yana görülmemiş seviyelere kadar düşürdü.

5 PUAN ARTACAK

Economist dergisinin istihbarat biriminden analist Dan Wang, Çin’de işsizlik oranının bu yıl 5 puan artabileceğini söyledi.

Wang, ek olarak 103 milyon işçinin de yüzde 30-50 oranında olması beklenen maaş kısıntılarından etkilenebileceğini belirtti.