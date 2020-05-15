Çin'de ikinci dalga: Vuhan'da 11 yeni vakaya rastlanıldı!

15 Mayıs 2020 Cuma, 11:11

Koronavirüsün ortaya çıkış yeri olan Çin'in Vuhan kentinden uzun zaman sonra kötü haber geldi. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, kentte 11 yeni asemptomatik koronavirüs (Covid-19) vakası bildirildi. Komisyon, 11 kişinin kentin farklı noktalarında olduğunu açıklayarak, söz konusu kişilerin karantina altına aldıklarını belirtti.

Koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan 3 bin 869 ile ile ülke genelinde en fazla can kaybı yaşayan şehir olarak bilinirken, açıklanan resmi verilere göre şehir genelinde 50 binden fazla vaka bulunuyor.

11 MİLYON KİŞİYE TEST YAPILACAK

Çin'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü yer olan Vuhan'da uzun bir aradan sonra geçen hafta sonunda ilk kez yeni vakaların görülmesi üzerine 11 milyon nüfuslu kentte herkese test yapılması planlanıyor.