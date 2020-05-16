Çin’de işsizlerin ABD’de ise evsizlerin oranı yükselişte
Çin'de işsizlik oranı, Mart ayında yüzde 5,9 olarak açıklanırken işsiz sayısının 20 milyonu geçtiği belirtildi. ABD ise yeni tip koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle evsiz sayısının yüzde 45 artabileceği duyuruldu.
Çin’in Vuhan kentinde
ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ülkede 28 yıl
sonra ilk kez ekonomi küçülürken, işsiz sayısının 70 milyonu geçtiği
belirtiliyor.
Kovid-19 salgını, ilk ortaya
çıktığı ülke Çin'de başta yaklaşık 60 milyon nüfuslu Hubey eyaleti ile birçok
civar kent ve eyalette hayatı durma noktasına getirdi. Ülkede birçok şehirde
alınan salgın önlemleri nedeniyle fabrika ve işyerleri belirli bir süre kapalı
kaldı. Ekonominin e-ticaret ve çevrimiçi çalışan sektörleri hızlanırken,
sanayi, imalat ve hizmet sektörü ciddi anlamda etkilendi.
Yaşları 16 ila 59 yaklaşık 890 milyon kişinin çalışabilir grupta
olduğu ülkede kapanan fabrika ve iş yerleri, bir yandan ülke ekonomisinin
daralmasına yol açtı, diğer yandan ülkedeki işsiz sayısı salgının etkilerinin
ne denli büyük olduğunu gözler önüne serdi.
ABD’DE 250 BİN YENİ EVSİZ
Columbia Üniversitesi
tarafından yapılan araştırmada, Kovid-19 salgınının milyonlarca kişinin işini
kaybetmesine neden olduğu, bunun sokakta yaşayanların sayısını artıracağı
vurgulandı.
Araştırmada, 2019 Ocak resmi kayıtlarına göre, ABD genelinde 568
bin kişinin evsiz olarak hayatını sürdürdüğü, Kovid-19 nedeniyle bu sayıya, bu
yıl 250 bin kişinin daha katılabileceği uyarısı yapıldı.
Yıllardır evsizler üzerine çalışmalar yapan Prof. Dan
O’Flaherty, Kovid-19'un bilançosunun Amerika sokaklarında zaten hissedilmeye
başlandığını belirterek, “Eşi benzeri görülmemiş bir dönemdeyiz. Bugün hayatta
olan hiç kimse işsizlik oranının yüzde 10’a çıktığı bir zaman görmedi”
ifadelerini kullandı.
NEW YORK LİDER
Araştırmada, ülke genelinde en fazla evsizin yaşadığı New York
ve California gibi eyaletlerde artışın yüzde 20 civarında olacağına, daha büyük
oranda artışların ise daha az evsizlerin yaşadığı bölgelerde olacağı
değerlendirmesi yapıldı.
California genelinde 150 bin civarında evsizin bulunduğu kaydedilirken, şehir bazında ise ABD'de en fazla evsiz 70 bin ile ülkenin en büyük metropolü New York'ta yaşıyor.
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