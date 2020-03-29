Çin'de metroda saçılan paralara ‘koronavirüs’ korkusuyla kimse dokunmadı
Çin’in Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda etrafa saçılan kağıt paralara koronavirüsü korkusuyla kimse dokunamadı.
Çin, Vuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan ve ülke genelinde şu ana kadar 3 bin 300 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs kriziyle mücadele ediyor.
Ülkenin bazı bölgelerinde hayatın yavaş yavaş normale döndüğü gözlemlenirken, Xi’an kentindeki bir metro istasyonunda kimliği belirsiz bir kişi tarafından etrafa kağıt paralar saçıldı. Koronavirüsünün bulaşması korkusuyla metro istasyonuna giriş yapan kimse paraları yerden almaya cesaret edemezken, bir yolcu, “Parayı kimin attığını bilmiyorum ama onu almaya cesaret edemiyorum” ifadelerini kullandı. O anlar sosyal medyada hızla yayılırken, bazı kullanıcılar, “Kim virüsü almaya cesaret ediyor?”, “Yaşam ve ölüm karşısında para bile işe yaramaz” şeklinde yorumlarda bulundu.
Öte yandan, Çin’de 81 bin 439 korona virüsü vakası bulunuyor.
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