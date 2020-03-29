Çin'deki koronavirüs vakalarında düşüş

29 Mart 2020 Pazar, 10:33

Çin sağlık otoritesi, Pazar günü yaptıkları açıklamayla, Cumartesi günü yurt çapında 45 yeni koronavirüs vakası kaydedildiğini duyurdu. Bir önceki günkü sayı 54'tü.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu verilerine göre, ülkede son bir hafta içinde dışarıdan gelen 313 koronavirüs vakası rapor edilirken, Çin kaynaklı sadece 6 vaka bildirdi.

WUHAN'DA 10 GÜNDE TEK VAKA

Vakaların daha çok dış ülkelerden gelmesi Çinli yetkilileri harekete geçirdi. Çin hükümeti bugün itibariyle bütün uluslararası uçuşları iptal etti. Dün de ülkeye giriş yapan yabancılara kısıtlamalar getirilmişti.

Hubei eyaletinin başkenti Wuhan'da son 10 gün içinde sadece bir yeni vaka bildirdi. Çin anakarasında bugüne dek toplam 3.300 kişi yaşamlarını yitirirken, 81.439 kişinin virüse yakalandığı bildirildi.

Cumartesi günü, Hubei eyaletinin yeni teyit edilmiş vaka kaydetmediği üst üste dördüncü gün oldu.