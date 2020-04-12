Çin'den güzel haber: Okullar yeniden eğitime başlıyor
Çin Devlet Televizyonu CCTV, başkent Pekin'de bazı okulların yeniden eğitime başlayacağını duyurdu.
CCTV'nin, Pekin Belediye Eğitim Komisyonu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilen bazı ortaokul ve liseler tekrar açılacak.
Reuters'ın haberine göre, lise son sınıf öğrencileri 27 Nisan'da, Ortaokul son sınıf öğrencileri ise 11 Mayıs'ta eğitimlerine ara verdikleri yerden devam edecekler.
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