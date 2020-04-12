Çin'den güzel haber: Okullar yeniden eğitime başlıyor

12 Nisan 2020 Pazar, 12:38

CCTV'nin, Pekin Belediye Eğitim Komisyonu sözcüsüne dayandırdığı haberine göre, koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilen bazı ortaokul ve liseler tekrar açılacak.

Reuters'ın haberine göre, lise son sınıf öğrencileri 27 Nisan'da, Ortaokul son sınıf öğrencileri ise 11 Mayıs'ta eğitimlerine ara verdikleri yerden devam edecekler.