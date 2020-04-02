Çin’den koronavirüs kararı: Kedi ve köpek eti tüketimi yasaklanıyor
Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) salgının başladığı Çin’in Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde, köpek ve kedi eti satışı ve tüketimi 1 Mayıs’ta yasaklanıyor. Alınan yasak kararının ardından kentin kedi ve köpek eti tüketiminin yasak olan Çin’deki ilk kent olacak.
Dünya'da yaklaşık 34 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan, ülke ekonomilerini resesyonuna götüren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk ortaya çıktığı Çin’de önemli bir karar alındı. Edinilen bilgiye göre Çinli yetkililerin koronavirüs (Kovid-19) salgınının vahşi hayvan eti ile ilişkilendirilmesinin ardından ülkenin Guangdong bölgesinde yer alan Shenzhen şehrinde köpek ve kedi eti satışının yasaklanacağını duyurdu.
YILDA 30 MİLYON KÖPEK ÖLDÜRÜLÜYOR!
Shenzhen şehrinin 1 Mayıs’ta hayata geçecek olan kararın ardından kedi ve köpek satışının tüketimini yasaklanacağı Çin’deki ilk kent olacak. Öte yandan Humane Society International’ın (HSI) kararı takdir ettiği belirtilirken, HSI’a göre, 2019 verilerine göre, Asya genelinde yılda 30 milyon köpek öldürüldüğünü duyurdu.
Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor. Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısı ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor. Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir rapora göre vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin ediliyor
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