CNN Türk'te muhabirler binaya alınmıyor
CNN Türk'ün haber merkezinde çalışan 16 muhabir ve kameramanın binaya girişleri yasaklandı.
CNN Türk yönetimi,“Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz” diyerek, 16 gazetecinin binaya girişini yasakladı.
Binanın dışındaki otoparka kurulan konteynerda çalışmaları istenen muhabirlerin tuvalet ve yemekhane gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için dahi binaya girişlerine izin verilmediği öne sürüldü.
TGS'DEN TEPKİ
Türkiye Gazeteciler Sendikası, ''CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören'' ifadelerini kullandı.
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