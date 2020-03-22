CNN Türk'te muhabirler binaya alınmıyor

22 Mart 2020 Pazar, 18:51

CNN Türk yönetimi,“Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz” diyerek, 16 gazetecinin binaya girişini yasakladı.

Binanın dışındaki otoparka kurulan konteynerda çalışmaları istenen muhabirlerin tuvalet ve yemekhane gibi ihtiyaçlarını karşılamaları için dahi binaya girişlerine izin verilmediği öne sürüldü.

TGS'DEN TEPKİ

Türkiye Gazeteciler Sendikası, ''CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören'' ifadelerini kullandı.