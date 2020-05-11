Çocuklar koronavirüse karşı fikirleriyle yarışıyor

11 Mayıs 2020 Pazartesi, 06:00

“Dünyayı sevgi kurtaracak” diyen çocukların, yaratıcı çözüm önerilerini gönderdiği yarışmaya, 7-12 yaş arasındaki tüm çocuklar katılabilir. Hollanda’da Designathon Works ve Türkiye’de Informel Eğitim-çocukistanbul tarafından düzenlenen ve her iki ülkede de aynı anda düzenlenen yarışmaya katılan tüm çocukların ürettikleri fikirler ve tasarımlar, proje web sayfasında yayımlanacak. Her katılımcıya özel bir “Katılım Sertifikası” verilecek.

Çözüm önerileri, ilgilenebilecek kamu ve özel sektör kurumlarının dikkatine sunulacak. Proje dönemi sonunda her ülkeden üçer çözüm önerisi seçilecek ve konulan maddi ödül, onların adına, salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına burs desteği vermek için oluşturulan “TEV Korona Kahramanlarına Vefa Fonu”na bağışlanacak.

ETKİNLİĞİN AMACI ÇOCUKLARIN;

- Koronavirüsün yarattığı sorunlar konusunda farkındalıklarını arttırmaları,

- Tüm sosyal yaşamı doğrudan etkilediğini gördükleri bu sorun üzerinde düşünmeleri, empati kurmaları,

- Bu sorunu sadece kendilerinin değil, tüm dünyadaki yaşıtlarının da benzer şekilde yaşadıklarını ve baş etmeye çalıştıklarını, bunun için dayanışma ve duygudaşlığın önemini somut olarak hissetmeleri,

- Korkuyu cesaretten çok “merak ve sorgulamanın”ın yeneceğini keşfetmeleri,

- Hep birlikte, herkesin yararlanabileceği tasarım odaklı yaratıcı çözümler geliştirmeleri ve tasarlamaları, böylece çözüm çabalarının aktif katılımcıları olmaları için ortam hazırlamak, alan açmak ve fırsat vermek.

PROJELERDEN...

KANATLI PENCERE

Korona günlerinde hepimiz doğayı çok özledik. Doğadan uzak kalmamak için pencerelerimizden geçen kuşları gözlemleyebiliriz. Gördüğümüz kuşları not alabiliriz. Ne renkti, ne zaman gördüm, kaç taneydi gibi.ve bunları bir deftere not edebiliriz. Eğer türünü bilmiyorsak kitaplardan ve internetten araştırıp öğrenebiliriz. Böylece hem kuşları tanırız, hem de zaman geçiririz. Kumru Kısıkkaya (10 yaş)

DNA PARÇALAYICISI

Albert Einstein’ın müzede sergilenen beyninden DNA’lar alınacak, çoğaltılacak ve Korona için çalışan bilim insanlarına aktarılacak. Böylece Einstein gibi düşünen çok sayıda bilim insanı aynı anda çalışarak çok kısa sürede aşı ve ilaçları bulacaklar. Sağlık çalışanlarının çalışma süreleri azalacak. Ailelerine kavuşacaklar. Nil Girgin (9 yaş)

KORONA BİLGİLENDİRİCİ SAAT

Koronavirüsü tespit eden bir saat yaparım. Koluma takarım. Dışarıda gezerken koronavirüs taşıyan birisi varsa saatin kırmızı ışığı yanar ve beni uyarır. Güvenli insan ya da yerse saatin yeşil kısmı yanarak beni bilgilendirir. Ahmet Arda Gedik (10 yaş)

DÂHİ MASKE

Maskenin 2 kulaklık tarafına yerleştirilen küçük çiplerle sol tarafındaki ateş ölçer yüksek bulduğu ateşi maskenin üst kısmında bulunan bir iletkenle sağ çipe sinyal gönderir aldığı sinyalle devreye giren sağ tarafta ki çip tarayıcı vücut taraması yaparak virüs ön tanısı yapılır . Eylül Kafa (10 yaş)

SOSYAL MESAFE ÇEMBERİ

Bu giyilebilir bir çember. Bu sayede insanlar aralarındaki sosyal mesafeyi korumak zorunda kalacaklar. Begüm Akın (12 yaş)

VİRÜS GEÇİRMEYEN ZIRH

Virüsleri geçirmeyip insana bulaştırmayan kendini temizleyen bir zırh. Ahmet Eren Dinç (7 yaş)

TAŞINABİLİR DEZENFEKTAN FIŞKIRTICI

İçine virüs giremeyen, ağıza, göze ve burna yaklaştığında alarm çalıp dezenfektan fışkırtan alet. Alp Mülazımoğlu (9 yaş)

DÜNYAYI SEVGİ KURTARACAK

İnsanlar sevgi, barış, hoşgörü içinde yaşayıp, doğaya saygı duyarsa her şey daha güzel olacak. Birlikte dünyayı renklendirelim. Deniz Yaman Çalışkan (7 yaş)

KORONA GÖLGESİNDE LGS HAZIRLIĞI

Eğitim uzmanı Köksal Bayazıt, koronavirüs salgını nedeniyle tarihi değişen Liselere Geçiş Sınavı’na hazırlanan öğrencilere, salgınla ilgili yoğun haber izlememeleri ve sosyal medyadan bir süre uzak durmaları önerisinde bulundu.

Bayazıt; “Din Kültürü ve İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinde birçok kavram karşınıza çıkacak bu nedenle bu derslerde konu tekrarı yapmayı unutmayın” dedi.

Bayazıt’ın öğrencilere diğer önerileri şöyle:

- Kendinize zaman ayırın, müzik dinleyin, kitap okuyun. Günlük planınızda bunlara mutlaka yer verin.

- Mutlaka günlük ve haftalık programla çalışın. Okul saatlerinde ders çalışmaya başlayın. Günlük rutininizi bozmayın.

- Günlük programınızı gerçekçi yapın. Örneğin, bir haftada 7 bin soru çözmek gerçekçi olmayacaktır.

- Eksiklerinize odaklanın ve bunları kapatmaya çalışın.

- Bol bol soru çözün.

- Sınav saatiyle aynı saatte başlamak üzere, aynı sürede deneme çözerseniz bu sizi daha güçlü kılar.

- Kendinize hedefinizi sık sık hatırlatın. Sınava kadar o hayali kurarak uyuyun.

- Uyku düzeniniz önemli. Tatil gibi algılayıp geç yatıp geç kalkmayın.

- Deneme sınavları süresince dikkatinizi dağıtıcı şekilde yiyip içmeyin. Beden ve zihninizi sınava hazırlayın.

- Çevrimiçi derslerde ve deneme sınavlarında cep telefonunuzu kapatın.

- Ekran bağımlılığının etkisini azaltmak için ders çalışmadığınız dönemde cep telefonu veya bilgisayardan uzak durun, onun dışında ders çalışmadığınız zamanlarda size ne iyi geliyorsa onu yapın.

- Sınavda sorumlu olacağınız derslerle ilgili tekrar programı oluşturun.

- Kolay tekrar yapmak için geçmiş yılların sınav sorularını ve yayımlanmış örnek soruların tümünü anlayarak çözmeye çalışınız.

- Sınava 10 gün kala her gün bir deneme sınavı çözerek yanlışlarınızın doğru çözümünü öğrenerek son tekrarlarınızı yapınız.

ÖZEL ÇOCUKLAR EVDE SIKILMASIN

Can Yıldız’ın, otizmli kuzeni Umut’a yardımcı olmak için özel çocuklar için tasarladığı eğitim materyali Tolkido, karantina günlerinde çocukların eğitimlerini sürdürmelerine yardımcı oluyor. Tolkido sayesinde çocuklar, sıkılmadan ve vakit kaybetmeden ailelerinin sesiyle evlerinde eğitimlerine devam etme şansı buldu. Yaşar Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Can Yıldız’ın, 2016 yılında daha öğrenciyken otizmli kuzeni Umut’un kelimeleri anne babasının sesinden, sevdiği oyuncaklarla oynarken daha rahat öğrenmesi için ortaya çıkardığı ürün Tolkido, 4 yılda birçok süreçten geçti.

ÖĞRENCİLERDEN LİDERLİK PLATFORMU

Girişimci liseli gençler, karantina günlerinde kurdukları “Kriz ve Liderlik Platformu” ile iş insanlarını Instagramdan yaptıkları canlı yayınlarla öğrencilerle buluşturuyor. Cem Kalay, Enes Karakullukçu, Pelin Öztürk, Ahmet Emir Karaca ve Emre Özarar düzenledikleri söyleşiler ile kriz döneminin nasıl yönetilmesi gerektiği, bu sürecin farklı sektörleri nasıl etkilediği ve tekrar normalleşmenin nasıl olacağını farklı konuklar aracılığıyla gençlere aktarmayı amaçlıyor. Cem Kalay, “Hem kendimizi hem de diğer öğrenci arkadaşlarımızı bu dönemde biraz olsun destekleyebilmek, kriz sonrası yeni normalin nasıl oluşacağını anlayabilmek ve tercihlerimizi bu doğrultuda şekillendirebilmek için sektör liderleriyle bir araya gelme kararı verdik’’ dedi. Pelin Öztürk de bu çalışmanın farklı liselerde öğrenim gören öğrencilerin katkısı ile büyüyeceğini söyledi.