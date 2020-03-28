Çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

İstanbul'da virüs tedbirleri kapsamında çocuklar market ve pazar yerlerine alınmayacak

cumhuriyet.com.tr
28 Mart 2020 Cumartesi, 21:52

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle çocukların market ve pazar yerlerine alınmamasının kararlaştırıldığını bildirdi.

Vali Yerlikaya Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.



Yerlikaya, anne ve babaların çocukları korumak için gereken hassasiyeti göstereceğine inandığını kaydetti.


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