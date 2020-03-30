Çocuklarda güçlü bağışıklık için üç kural: Beslenme, uyku ve hijyen

30 Mart 2020 Pazartesi, 11:14

Çocukların bağışıklığını desteklemek için dengeli beslenme, uyku düzeni ve hijyen konularına özen gösterilmesinin şart olduğunu belirtildi. Bağışıklığı güçlü sağlıklı çocuklar için şu önerilerde bulunuldu: Tabakları renklendirin: Her öğünde süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar gibi besin gruplarına yer verin.



TABAKLARI RENKLENDİRİN

Yeterli ve dengeli beslenmek için gerekli protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineral gibi besin öğeleri, besinlerle sağlanır. Besinler, içerdikleri besin öğelerinin türleri ve miktarları yönünden farklıdır. Bazı besinler proteinden, bazıları vitamin ve mineralden zengindir. Bu nedenle çocukların tek düze beslenmesinden kaçınılmalı ve öğünlerde çeşitlilik sağlanmalıdır. Besinler, besleyici değerleri yönünden dört ana grup altında (Süt ve ürünleri, et-yumurta-kuru baklagiller, taze sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar) toplanır. Her öğünde, bu besin gruplarından besinlerin bulunarak, tabakların renklenmesi önemlidir.

ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE, ANA ÖĞÜNLERDE SEBZEYE YER VERİN

Bağışıklık sistemini güçlendirici özelliği olan sebze ve meyvelerin tüketimi çok önemlidir. Özellikle C vitamininden zengin, vücut direncini artırıcı özellikteki meyvelerin ara öğünlerde tüketimi teşvik edilmelidir. Sebze yemeği veya mevsim yeşilliklerinden yapılan salatalar ana öğünde tüketilmelidir. A vitamininden zengin beslenme, bağışıklık sisteminin güçlenmesine destek olur. Yumurta, süt, havuç, koyu yeşil yapraklı ve sarı sebzeler A vitamininden zengin besinlerdir. E vitamini de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde etkili diğer bir vitamin olup, soğuk algınlığı ve diğer enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmaktadır. Çocukların kahvaltılarına veya ara öğünlerine ekleyeceğiniz fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, içerdikleri E vitamini sayesinde enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırır.

SU TÜKETİMİNİ UNUTMAYIN

Vücut ısısını dengede tutabilmek için bol sıvı alımı önemlidir. Yeterli sıvı alımı vücutta oluşan zararlı öğelerin (toksinlerin) atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışması, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde göreve sahiptir. Bu nedenle, su tüketimi artırılmalı, gazoz gibi şekerli ve gazlı içeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır.

HAFTADA 2 KEZ BALIK TÜKETMEYE ÖZEN GÖSTERİN

Omega-3, kalbi koruduğu gibi bağışıklık sistemini de güçlendirir. Çocuklarınızın beslenmesinde Omega-3'ten zengin besinler olan ton balığı, somon, uskumru, hamsi ve cevize yer verilmelidir. Balığın kızartma yerine fırında veya buğulama yöntemi ile pişirilmesine özen gösteriniz. Haftada en az 1 kez balık tüketmek, omega-3 alımınızı destekleyerek, hastalıklara karşı bağışıklık sisteminizi de güçlendirir.

SOFRANIZDA DEMİR VE ÇİNKODAN ZENGİN BESİNLERE YER AÇIN

Çocuğunuzun mineral alımını artırmalısınız. Minerallerden özellikle demir ve çinko bağışıklık sistemini güçlendirici özelliktedir. Demirden zengin besinler; kırmızı et, koyu yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, kereviz yaprağı, roka ve kuru kayısıdır. Et, yumurta ve deniz ürünleri çinkonun en iyi kaynağıdır. Süt ve ürünleri, kuru baklagiller, yağlı tohumlar ve tahıllar yeterince çinko içerir.

DAHA SIK EL YIKAMAK

Gün içinde temas ettiğimiz yüzeyler hastalığa neden olan mikroorganizmaların vücuda alınmasını kolaylaştırarak, hastalık riskini artırır. Bunun önüne geçmek için öncelikle hijyen kurallarını doğru uygulamak gerekiyor. Çocuklara ellerini yıkama alışkanlığı kazandırılmalıdır. Hasta olan bireylerle çok yakın temas kurmamak, tüketilecek besinlerin bol su ile yıkanmış olması da yine hastalıkların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

YETERLİ UYKUNUN SAĞLANMASI

Okulların korona virüs salgını nedeniyle tatil edilmesi uyku düzeninde değişikliklere yol açabilir. Yeterli uyku bağışıklık sistemini, dikkat ve konsantrasyonu olumlu yönde etkileyerek derslerdeki başarının artmasına da fayda sağlıyor. Yetersiz uyku bağışıklık sistemini zayıflatarak, vücudu hastalıklara karşı daha dayanıksız hale getirebilir. Bu nedenle, çocukların okul döneminde olduğu gibi erken yatmaları, okul dönemindeki düzenlerini bozmaları ve yeterli uyku almaları sağlanmalıdır.