Çok güzelsin 23 Nisan
Atatürk’ün çocukları, egemenliğin sembolü TBMM’nin açılışının 100. yılına ve ulu önderin çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na sahip çıktı. Salgın nedeniyle çıkamayan yurttaşlar, coşkularını Atatürk portreleri ve bayraklarla süsledikleri evlerinde ve balkonlarında yaşadı.
Milli egemenliğimizin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin
açılışının 100. yılı ve ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan
ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Türkiye’nin dört bir yanında
coşkuyla kutlandı. Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan
yurttaşlar, 23 Nisan coşkusunu evlerinde ve balkonlarında yaşadı. 100. yıl
coşkusu evlere sığmadı. Yurttaş, apartmanlarını Türk bayrakları ve Atatürk
posterleriyle süsledi. Türkiye’nin 4 bir yanında milyonlarca çocuk en güzel
kıyafetlerini giyip 23 Nisan şarkıları söyledi, şiir okudu ve video hazırladı.
- ATAŞEHİR:
Ataşehir Belediyesi de farklı dilleri konuşan yüzlerce çocuğun aynı mesajda
buluştuğu videoları birleştirerek renkli görüntüler oluşturdu.
- AVCILAR:
Belediye Başkanı Turan Hançerli anons aracı ile sokakları dolaşarak, çocukların
bayramını kutladı. Beşyüzevler Sokağı balonlar ve bayraklarla süslendi.
Çocuklar evlerinden mikrofona şiirler okudu.
- BEŞİKTAŞ:
Belediye Başkanı Rıza Akpolat çocuklara, boyama seti ve Türk Bayrağı’nın
bulunduğu hediye paketlerini kapı kapı dolaşarak dağıttı. Ayrıca belediyenin
sosyal medya hesapları üzerinden müzik ve film gösterimi yapıldı.
- BEYLİKDÜZÜ:
Belediye Başkanı Murat Çalık ve eşi Zehra Çalık’ın katılımıyla mobil kortej
yürüyüşü gerçekleştirildi. 12 kilometrelik bir güzergâhta, marşlar ve şarkılar
eşliğinde ilçede bayram coşkusu yaşandı.
- BÜYÜKÇEKMECE: Belediye, 100 adet zeytin ağacını Sinanoba mahallesinde kurulan 100. Yıl Zeytinliği’nde toprakla buluşturdu. Belediye binası önünde bando takımı gösteri sundu.
- ESENYURT:
Belediye, çocuklara kapı kapı dolaşılarak çiçek ve bayrak hediye etti.
- KADIKÖY:
Belediye etkinliğiyle gökyüzüne balonlar bırakıldı. Süreyya Operası’nda da
online konserle TBMM’nin kuruluşunun 100. yılı anısına bestelenen, ‘Yüzyılın
Çocukları’ adlı marş evlere taşındı. Sosyal medyadan Sanatçı Metin Zakoğlu’nun
yazıp, oynadığı kabare gösterisi sunuldu.
- KARTAL:
Belediyenin ilk Çocuk Meclisi 23 Nisan Özel Oturumu’nda toplandı. 20 mahalleyi
temsilen 20 çocuğun internet üzerinden katıldığı toplantıda Belediye Başkanı
Gökhan Yüksel, çocukların ilettiği sorunlara çözümler üretileceğini belirtti.
- MALTEPE:
Belediye bando takımı ve saha ekibiyle birlikte marş ve şarkı dinletisi sundu.
Belediyenin sosyal medya hesaplarından sanatçı Serenad Bağcan, Sunay Akın,
gazeteci Nebil Özgentürk ve sanatçı Özgün Özgülgün gibi isimlerle sohbet ve
dinleti programları gerçekleştirildi.
- SARİYER:
Belediye ekipleri, ilçede araçlarla konvoy oluşturarak 23 Nisan’ı kutladı. Daha
sonra ise internet üzerinden Şubadap Çocuk Grubu’nun şarkıları, Evde İllüzyon
Atölyesi ile çocukların seveceği eğlenceli yayınlar yapıldı.
- ŞİŞLİ:
Şişli Belediyesi Bando Takımı, mahalle mahalle dolaşarak çocukların sevdiği
şarkıları ve marşları seslendirdi.
- KÜÇÜKÇEKMECE:
Belediye, tarihçi, yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’ yı dijital platformu
Küçükçekmecem TV’de ağırladı.
BAMBAŞKA BİR SEVGİ
- ANKARA: Başkentte,
balkonlar, Türk bayrağı, Atatürk resimleri ve balonlarla süslendi. Minikler 23
Nisan’ı balkondan kutladı.
- İZMİR: İzmir’de
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın yüzüncü yılı coşkuyla kutlandı.
Gündüz devam eden etkinlikler gece Haluk Levent konseriyle sürdü. Levent,
Körfez’de bir feribottan tüm İzmir’e şarkı söyledi. Levent’e feribotta İzmir
Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi eşlik etti. Konser geliri,
hayatını Covid-19’dan kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı’nın çocuklarının eğitimi için
bağışlandı.
-BALIKESİR:
Balıkesir Edremit’e bağlı Altınoluk’ta 13 aylık Eliz Alkaya da ailesi ile 23
Nisan coşkusuna evinin balkonundan katıldı. Üzerinde Atatürk’lü tişörtü ve
elinde Türk bayrağı bulunan Eliz, caddeden marş çalarak geçen araçlara bayrak
sallayarak 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşadı.
TARLADA KUTLAMA
Üretimin devam etmesi için sokağa çıkma yasağından muaf
tutulan çiftçilerin çocukları, 23 Nisan’ı tarlada aileleriyle kutladı. Tarlada
toplanan çocuklar, İstiklal Marşı okudu. Renkli görüntülerin yaşandığı
kutlamada muhtar, çocuklara çikolata ikram etti.
- SAKARYA:
Adapazarı ilçesinde görev yapan 3 öğretmen, uzaktan eğitim sistemi ile
sınıfındaki öğrencilerle buluşarak 23 Nisan’ı kutladı.
- KOCAELİ:
İzmit’te 23 Nisan’da cadde ve sokaklar boş kalırken kent merkezindeki birçok
apartman Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle süslendi.
- BİTLİS: Bir ilkokulda görev yapan öğretmen Merve Çelik (24), dünyanın farklı bölgelerinde bulunan çocuklar ve aileleriyle iletişime geçerek hazırladığı video ile bayram kutlaması yaptı.
- BOLU:
Mudurnu’da öğrenciler 23 Nisan’ı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.
- UŞAK:
“Çılgın Davulcu” lakabıyla tanınan müzisyen Erkan Karagöz, evden çıkamayan
çocuklara aynı anda çaldığı 6 davulla 23 Nisan coşkusu yaşattı.
- KIRKLARELİ:
Sivriler köyünde yaşayan ilkokul öğrencileri bayram dolayısıyla çizdikleri
resimleri, Türk bayrağı ve balonları evlerinin camlarına astı.
HEP BİR AĞIZDAN İSTİKLAL MARŞI
Ülkenin dört bir yanında evlerini Türk Bayraklarıyla
süsleyen yurttaşlar, dün akşam saat 21.00’i gösterdiğinde balkonlarına ve
pencerelerine çıkarak hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından da
balkonlardan ve pencerelerden şarkılar söylendi. 23 Nisan kutlamaları, TBMM
Tören Alanı’nda saat 21.00’de düzenlenen havai fişek, ışık ve lazer gösterisi
ile sona erdi. Televizyonlar da saat 21.00’de İstiklal Marşı yayımladı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bütün
yurttaşlar gibi saat 21.00’de İstiklal Marşı’nı okuyarak bayram coşkusuna ortak
oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından
İzmir’deki havai fişekli kutlamalarda aralarında kendisinin de bulunduğu
görüntüleri paylaştı.
KILIÇDAROĞLU VE EŞİ KOMŞULARIYLA SÖYLEDİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu evinin balkonunda eşi
Selvi Kılıçdaroğlu ve komşuları ile İstiklal Marşı’nı seslendirdi. İstanbul
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından
paylaştığı videoda evinin önünde eşi Dilek İmamoğlu ve 2 çocuğuyla İstiklal
Marşı okudu.
‘YOL GÖSTERİCİM ÇOCUKLAR’
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve TBMM’nin
açılışının 100. yıldönümü kutlamaları Taksim’de resmi tören düzenlendi. Törende
İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP
İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu
Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bıraktı. Bu arada, İmamoğlu, önceki sosyal medya
hesaplarından yayımlanan programda çocuklardan büyük destek aldığını
belirterek, “Politika sürecim boyunca, bana yol gösterici en büyük kitle,
çocuklar oldu” dedi.
‘SÖZLERİMİ GERİ ALAMAM’
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde görev yapan
hekimler ve sağlık çalışanları, koronavirüs salgını nedeniyle göremedikleri
çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı’nı kutlamak için kamera karşısına geçti. Üniversiteden yapılan
açıklamada, bu süreçte bazılarının haftalardır göremediği çocuğunu, yeğenini
veya kardeşini düşündüğü bazılarının ise kısa bir uyku için gittiği evinden
tekrar hastaneye döndüğü ifade edildi. Videoda, koronavirüs salgını nedeniyle
göremedikleri çocukları başta olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Bayramı’nı
kutlayan sağlık çalışanları, çocuklara “Biz sizin için hastanedeyiz, siz de
bizim için evde kalın” mesajı verdi.
ÇOCUKLARDAN VİDEO
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi’nce de 23 Nisan
için özel video hazırlandı. Videoda, salgınla ön saflarda mücadele eden sağlık
çalışanlarının çocukları da, Bulutsuzluk Özlemi’nin “Sözlerimi Geri Alamam”
şarkısını söyledi.
AZIZ SANCAR’DAN ÇİFTE MESAJ
Nobel ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve aynı zamanda Covid-19’la mücadele kapsamında Türkiye’ye, gazetemiz yazarı Orhan Bursalı aracılığıyla bir mesaj gönderdi. Sancar mesajında, “23 Nisan Egemenlik Bayramımız’ın yüzüncü yıldönümü kutlu olsun. Bu günleri bizlere miras bırakan Atatürk ve tüm şehit gazilerin ruhları şad olsun” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Aziz Sancar ayrıca, kendisine yeni koronavirüs konusunda çok sayıda açıklama isteği geldiğini, ancak Covid-19 hakkında Türkiye’de bunu televizyonda tartışan viroloji / immünoloji uzmanları olduğunu, onların kendisinden daha bilgi sahibi olduklarını ve bu konunun kendi uzmanlık alanı olmadığını belirtti.
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