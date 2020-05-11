Çok sayıda ürüne yüzde 30'a varan ek vergi getirildi
Altın, mücevher, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima dahil birçok ürüne ek gümrük vergisi geldi. Ek gümrük vergisi 30 Eylül'e kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında olacak.
Birçok üründe Eylül ayında kadar yüzde 30, sonrasında ise yüzde 25 oranında uygulanacak ek vergi, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, "Dünya genelinde yaşanılan KOVID-19 hastalığı tüm ülkelerin ekonomilerini ve dış ticaretlerini olumsuz şekilde etkilemektedir" sözleriyle duyuruldu.
Ek vergi getirilen ürünler şu şekilde;
Altından ve kıymetli taşlardan mücevherat, buzdolabı ve derin dondurucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, split klimalar, ocak ve yemek pişirme cihazları, su filtreleri, turbo kompresörler, motor parçaları, golf arabası, mensucat açma sarma makineleri, çeşitli el ve ziraat aletler, metalden eşyalar, alçıdan inşaat malzemeleri, ahşap kapı ve pencereler, prefabrik yapılar, demir-çelikten teller, halatlar, kablolar, zincirler, bakırdan teller, kablolar ve halatlar, yer kaplama ve döşemeleri, yapışkan bantlar, kauçuk levhalar, zaman kontrol cihazları, müzik aletleri, oyun aletleri, kayaklar ve spor malzemeleri, kilitler, menteşeler, makaslar, fırçalar, fermuarlar, çakmaklar, hijyenik ürünler, tripodlar
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