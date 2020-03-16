Çorum'da bir kişi 'Koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
Çorum'da yurt dışından gelen kişi, 'koronavirüs' şüphesiyle gözlem altına alındı
Çorrum'a yurt dışından gelen, yüksek ateş ve boğaz ağrısı
şikayetiyle aile sağlığı merkezine başvuran kişi, koronavirüs şüphesiyle sevk
edildiği hastanede gözlem altına alındı. Aile sağlığı merkezi, dezenfekte
edilirken, çalışanlar da maske takarak, önlem aldı.
Çorum'a yurt dışından gelen ve ismi açıklanmayan kişi, yüksek ateş ve boğaz ağrısı şikayetiyle Yavruturna Aile Sağlık Merkezi'ne başvurdu. Hasta, koronavirüs şüphesi üzerine, geniş kapsamlı kontrolü için çağrılan sağlık ekibince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada özel odaya alınan hasta için viral enfeksiyon tanısı koyuldu.
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