Çorum'da bir köy daha karantinaya alındı
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı Bekişler köyü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde karantinaya alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bekişler köyünün İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin kararı doğrultusunda 14 gün süreyle karantina altına alındığı duyuruldu.
İki haftalık karantina süresince köye giriş ve çıkışların kolluk kuvvetlerinin kontrolünde sağlanacağı bildirildi.
Çorum'da daha önce Mecitözü'nün Fındıklı, Sungurlu'nun Oyaca, Laçin'in Çamlıpınar, Uğurludağ'ın Eskiçeltek ve Kargı'nın Oğuz köyleri ile Bahçelievler Mahallesi karantinaya alınmıştı.
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