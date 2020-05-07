Çorum'da çocuk istismarından açığa alınan müftü şoförü gözaltına alındı
Çorum'un Kargı ilçesinde Müftü memuru F.K. ile müftünün şoförü H.B.A. çocuk istismarından açığa alınmıştı. Cinsel istismarın 12 yıldır sürdüğü öğrenilirken, şoför H.B.A. gözaltına alındı.
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