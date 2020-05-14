Covid-19 gençlerin tüketim ve gündelik alışkanlıklarını değiştirdi

14 Mayıs 2020 Perşembe, 12:56

Tüm dünyayı olumsuz bir şekilde etkilemeye devam eden Koronovirüs salgını sürecinde ‘Evde Kal’ çağrılarının dikkate alınmasıyla birlikte Türkiye’de de evde kalınan bu süreçte, hane içi tüketim şekilleri ve gündelik hayattaki alışkanlıklar değişti.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müge Öztunç’un Halkla İlişkiler ve Tanıtım ve Reklamcılık Bölümleri öğrencileri ile birlikte yaptığı araştırma, COVID-19 pandemisi sürecinde gençlerin tüketim alışkanlıklarının nasıl değiştiğini ortaya koydu.

HİJYENE VERİLEN ÖNEM ARTTI

18-25 yaş arası üniversite öğrencileri arasında gerçekleştirilen araştırmada gençlerin en çok değişen alışkanlıklarının başında daha sık el yıkama, kişisel hijyen ve ev hijyenine daha çok önem verdikleri görülüyor.

Gençler sık sık el yıkayarak, hijyenik jeller kullanarak ve sosyal mesafelerini koruyarak Covid-19 riskinden korunduklarını belirtirken, alışveriş yapmak zorunda olduklarında yüzde 94’ü toplu taşıma yerine yürüme mesafesindeki yerleri tercih ettiklerini, yüzde 77,9 kesim de internet üzerinden sipariş verdiklerini söylüyor.

KİTAP OKUMA SÜRESİ ÜÇE KATLANDI

Araştırmada günlük içerik izleme oranlarının oldukça yükseldiği görülüyor. Gün içinde film, içerik vb. için ayrılan sürenin arttığı görülürken, TV izlenme oranında da artış mevcut. Katılımcılar, Covid-19 ile ilgili haberleri genellikle TV ve İnternet üzerinden öğrendiklerini, doğru bilgi için ayrıca Sağlık Bakanlığı’nın sosyal medya hesaplarını takip ettiklerini ifade ettiler.

Bu yaş grubu gençler internette en çok sosyal medyayı (yüzde 79) kullanırken bunu, film izlemek (yüzde 51), araştırma yapmak (yüzde 42), oyun oynamak (yüzde 30) ve alışveriş yapmak (yüzde 20) izliyor. Öğrencilerin yüzde 64,4’ü evde kalınan zamanı online derslerin ve ödevlerin yanı sıra, yeni hobiler edinmek için geçirdiklerini belirtirken, yüzde 42’lik bir kesim özellikle internetin yeni hobiler edinmede faydalı olduğunu vurguladı.

Öte yandan gençler alışveriş tercihlerinin büyük bir kısmını giyim (yüzde 59) üzerine kullanırken yüzde 33 elektronik, yüzde 23 kozmetik ve yüzde 22 oranında gıda alışverişinde bulunuyorlar. Evde kalmadan önce günde ortalama yarım saat kitap okurken, Covid-19 sonrası evde kalan gençlerin kitap okuma süreleri ise yaklaşık 1,5 saate yükseldi.

GENÇLER KENDİLERİNİ “KAPANA SIKIŞMIŞ” GİBİ HİSSEDİYORLAR

Yapılan araştırmaya göre koronavirüs dönemi uyku düzeni değişimi incelendiğinde uyku saatleri sürelerinde bir değişme olmadığı, uyku saatlerinin değiştiği ve bölündüğü de görüldü. Gençlerin gün içinde uyuma zamanlarında değişiklik olduğu, günün farklı saatlerinde uyudukları ve bu durumun da beden ve ruh sağlıklarını etkilediği araştırmada yer aldı.

Gençlerin yarıdan fazlası stresli veya çok stresli olduklarını ifade ederken, “evde kapana sıkışmış” gibi hissettiklerini ve sürekli yemek yiyerek mutsuzluklarını yenmeye çalıştıklarını belirttiler. Online derslere erişim ve takip konusunda genelde sıkıntı yaşamadıklarını belirten öğrenciler, yine de pandemi nedeniyle okullarının uzama ihtimali konusunda endişe duyduklarını vurguladılar.