Covid-19 tedavisinde kullanılmak için üretilen ilaca satış izni verildi
Yerli bir ilaç firmasının Covid-19 tedavisi için ürettiği ilaca satış izin verildi.
Fahrettin Altun, yerli bir ilaç firmasının Covid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ürettiği ilacın satışına izin verildiğini açıkladı.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yerli bir ilaç firmamız tarafından Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere üretilen ilaca satış iznini verdik. Ayrıca İstanbul’daki çok amaçlı acil durum hastanelerinin yapımı hızla devam ediyor. Bu hastanelerimiz salgın sonrası dönemde de kalıcı bir şekilde hizmet verecek" dedi.
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