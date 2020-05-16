CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten yaşamını yitirdi

16 Mayıs 2020 Cumartesi, 16:20

Rusya'nın CSKA Moskova Basketbol Takımı'nın doktoru Roman Abzhelilov, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybetti.

CSKA Moskova Kulübü, 44 yaşındaki Abzhelilov'un koronavirüs yüzünden gelişen komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün arkadaşımız, doktor Roman Abzhelilov vefat etti. Vücudu umutsuzca savaştı ancak koronavirüs enfeksiyonunun neden olduğu komplikasyonlarla başa çıkamadı" ifadelerine yer verildi.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Rus Abzhelilov, daha önce Soyuz Zarechny, CSK VVS Samara, Arsenal Tula, Khimki ve Rusya Milli Takımı'nda da görev yapmıştı.

Rusya'da son verilere göre 272 bin 43 Kovid-19 vakasına rastlanırken, 2 bin 537 kişi hayatını kaybetti.





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