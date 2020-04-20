Çukur evde çekilen özel bölümüyle geri dönüyor
Yeni bölümü evden çekilen Çukur dizisi bu akşam seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Ay Yapım imzalı, Show TV'de ekranlara gelen fenomen dizi 'Çukur' evde çekilen, 93. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara geri dönüyor.
Virüs salgını sebebiyle çekimlerine ara verilen dizinin oyuncuları geçtiğimiz haftalarda ayrıca Çukur'un resmi Youtube kanalında hayranları ile buluşmuşlardı. "Çukur Evde" isimli yayınların iki bölümü de sosyal medyada büyük ilgi görmüştü. Oyuncuların kendi aralarındaki sohbet edip oyunlar oynadıkları yayınlar toplam 5 milyon görüntülenmeyi geçmiş ve izleyenlerin büyük beğenisini toplamıştı.
ÇUKUR EVDE YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Çukur'un yeni bölümünde abileriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.
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