Cumartesi Anneleri Nurettin Yedigöl için adalet istedi

11 Nisan 2020 Cumartesi, 13:30

Koronavirüs salgını nedeniyle eylemlerine üç haftadır sosyal medya üzerinden devam eden Cumartesi Anneleri, bu hafta 39 yıl önce gözaltında kaybedilen Nurettin Yedigöl için adalet talep ettiler.

785. haftanın açıklamasını Cumartesi İnsanlarından İkbal Eren Yaptı. Eren, göz altında kaybedilen Nurettin Yedigöl'ün dosyasına ilişkin şunları söyledi:

“Sosyalist kimliği ile bilinen 26 yaşındaki Nurettin Yedigöl İstanbul’da yaşıyordu. 12 Eylül Askeri Darbesi’nin ardından hakkında yakalama kararı çıkartıldı. 10 Nisan 1981 tarihinde İstanbul/ İdealtepe’de bir eve yapılan polis baskında gözaltına alındı. Dönemin ünlü işkence merkezi Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Yedigöl Ailesi, başta Kenan Evren ve dönemin askeri savcısı Faik Tarımcıoğlu olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerine başvurdu. Ancak başvurulara sözbirliği halinde “Nurettin’in hiç gözaltına alınmadığı” cevabı verildi. Nurettin Yedigöl'ün gözaltında kaybedilmesi ve faillerin yargılanması ile ilgili yapılan başvurular sonucunda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından üç ayrı soruşturma yürütüldü. Ancak soruşturmalarda zaman aşımı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Gözaltında kaybedilişinin 39. yılında Nurettin Yedigöl dosyasında etkili bir yargı faaliyeti yürütülmesi, Nurettin Yedigöl’ün akıbetinin açığa çıkartılması, onu kaybedenler üzerindeki cezasızlığa son verilmesi için adli ve siyasi makamları göreve çağırıyoruz.”