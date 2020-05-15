Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
15 Mayıs 2020 Cuma, 10:52

Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

  • Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.


Video Haberler