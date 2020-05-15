Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmeye dair Cumhurbaşkanlığı’ndan açıklama yapıldı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
- Görüşmede, Kovid-19 ile mücadele ve salgın sonrası dönemde atılacak adımlar ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel meseleler ele alındı.
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