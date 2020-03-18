Cumhurbaşkanı Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması yapıyor

18 Mart 2020 Çarşamba, 17:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde 16 bakan ve ekonomi yetkililerinin katılımıyla gerçekleştirdiği "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Toplantı sonrası Ulusa Sesleniş konuşması yapan Erdoğan, ““Dünyada ağır sonuçları olan salgınlar büyük siyasi sosyal ekonomik dönüşümlerinin de tetkileyicisi olmuştur" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları:

* Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır.

* İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bazı ülkelerin de “ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz” anlaşıyla devam ettiğini görüyoruz.

*Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır

* Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

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