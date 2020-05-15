Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Galatasaray Başkanına geçmiş olsun telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Başkanına geçmiş olsun telefonu açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başarılı bir beyin ameliyatı geçiren Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz’i telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefon görüşmesinde, Cengiz’in sağlık durumuyla ilgili bilgi alarak en kısa sürede sağlığına kavuşması temennisinde bulundu ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerini iletti.
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