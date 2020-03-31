Cumhurbaşkanı'nın 7 aylık maaşı ne kadar?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs salgınına karşı 'Milli Dayanışma Kampanyası' başlattıklarını duyururken, "Kampanyayı, şahsım olarak, 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum" dedi. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı'nın maaşı merak konusu oldu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından "Millete Sesleniş" konuşması yaptı.
Erdoğan yaptığı konuşmada, koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren vatandaşlara destek olunması amacıyla bir kampanya başlatıldığını açıkladı.
Milli dayanışma şeklinde adlandırılan kampanyaya Erdoğan, kampanyaya 7 aylık maaşını bağışladığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşı merak konusu oldu.
İŞTE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN MAAŞI
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilen 2020 yılına ait Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi'ne göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın aylık maaşı 2020 yılı için 81 bin 250 lira olmuştu.
Buna göre Erdoğan, kampanyaya 7 aylık maaşını yani 568 bin 750 TL bağışlayacak.
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