Cumhurbaşkanının katili 45 yıl sonra idam edildi
Bangladeş'in kurucu Cumhurbaşkanı Şeyh Mucibur Rahman'ın 1975'te hayatını kaybettiği suikaste karışan eski yüzbaşı Abdül Mecid idam edildi.
Cezaevleri Başmüfettişi Tuğgeneral A.K.M. Mustafa Kemal Pasha, yaptığı açıklamada, yaklaşık 45 yılın ardından 7 Nisan'da başkent Dakka'da tutuklanan Mecid'in, hakkındaki idam kararı nedeniyle Keraniganj bölgesindeki hapishanede asılarak infaz edildiğini açıkladı.
Mucibur Rahman'ın ölümünden sorumlu hükümlülerden biri olan Mecid'in idam cezasının, Bangladeş Devlet Başkanı Abdul Hamid'in, kendisinin af isteğini geri çevirmesinden 4 gün sonra infaz edildiği bildirildi.
45 YIL SONRA YAKALANMIŞTI
Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Han, 7 Nisan'da, yaklaşık 45 yıldır aranan Bangladeş ordusu mensubu eski yüzbaşı Abdül Mecid'in başkent Dakka'da yakalandığını açıklamış ve firari katilin tutuklandığını, bunun Bangladeş halkı için yılın en büyük hediyesi olduğunu belirtmişti.
Mecid, Cumhurbaşkanı Rahman'ın ve ailesinin büyük bir kısmının hayatını kaybettiği suikastte yer aldığını itiraf etmişti.
Bangladeş Yüksek Mahkemesi, 2009'da söz konusu suikaste ilişkin görülen davada aralarında Mecid'in de bulunduğu 12 kişiye verilen idam cezalarını onamıştı.
Suikastte yer aldıklarını itiraf eden 5 kişi 2010'da idam edilirken, Mecid'in de aralarında bulunduğu 6 kişi aranıyordu. Hükümlülerden biri de 2001'de Zimbabve'de ölmüştü.
RAHMAN, ASKERİ DARBEYLE DEVRİLMİŞTİ
17 Mart 1920'de doğan Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman, 1971'de Bangladeş'e bağımsızlığını kazandıran "Büyük Kurtuluş Savaşı" da dahil olmak üzere Bangladeş halkının önemli hareketlerini yönetmiş ve ülkenin uluslararası arenada yer bulmasını sağlamıştı.
Rahman, 15 Ağustos 1975'teki bir askeri darbeyle devrilmiş ve iki kızı dışında ailesiyle birlikte öldürülmüştü.
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