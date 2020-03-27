Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi oluşturdu

27 Mart 2020 Cuma, 09:42

"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.

Sitede yer alan son bilgilere bakıldığında Türkiye'de 3 bin 629 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakası görülen 75 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi ise iyileşti.

Sitede ilk koronavirüs tanısının 11 Mart'ta koyulduğu belirtilirken, ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta kaydedildiği görünüyor.

Diğer ülkelerle ilgili verilerin de yer aldığı sitede, Türkiye'deki ölüm oranı 2.07 olarak veriliyor.