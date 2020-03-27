Cumhurbaşkanlığı koronavirüs bilgilendirme sitesi oluşturdu
Dünya genelinde 24 binin üzerinde insanın hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında Türkiye'de 11 Mart'tan itibaren yaşamını yitirenlerin sayısı 75'e, tespit edilen vaka sayısı ise 3 bin 629'ye yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Koronavirüs bilgilendirme sitesi açtı.
"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor.
Sitede yer alan son bilgilere bakıldığında Türkiye'de 3 bin 629 kişide koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakası görülen 75 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi ise iyileşti.
Sitede ilk koronavirüs tanısının 11 Mart'ta koyulduğu belirtilirken, ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta kaydedildiği görünüyor.
Diğer ülkelerle ilgili verilerin de yer aldığı sitede, Türkiye'deki ölüm oranı 2.07 olarak veriliyor.
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