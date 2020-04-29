Cumhuriye Gazetesi'ne 'Getir' uygulaması ile kolayca ulaşın

29 Nisan 2020 Çarşamba, 17:00

Koronavirüs küresel salgını sürecinde Cumhuriyet Gazetesi’ne ulaşmakta güçlük çeken okurlarına sevindirici haber!

Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın her gün Cumhuriyet’e ‘Getir’ uygulaması ile ulaşabilecekler.

1 Mayıs 2020 itibarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yaşayan okurlar, Getir uygulamasının gazete ve dergi sekmesi üzerinden Cumhuriyet Gazetesi’ni sipariş edebilirler.

Getir uygulaması ile #evdekal çağrısına uyarak her gün Cumhuriyet Gazetesi’ne kolayca ulaşabilirsiniz.