Cumhuriye Gazetesi'ne 'Getir' uygulaması ile kolayca ulaşın

Cumhuriyet okurları, sokağa çıkma yasağı olsun olmasın her gün gazetelerine ‘Getir’ uygulaması ile ulaşabilecek

cumhuriyet.com.tr
29 Nisan 2020 Çarşamba, 17:00

Koronavirüs küresel salgını sürecinde Cumhuriyet Gazetesi’ne ulaşmakta güçlük çeken okurlarına sevindirici haber! 

Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın her gün Cumhuriyet’e ‘Getir’ uygulaması ile ulaşabilecekler. 

1 Mayıs 2020 itibarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yaşayan okurlar, Getir uygulamasının gazete ve dergi sekmesi üzerinden Cumhuriyet Gazetesi’ni sipariş edebilirler. 

Getir uygulaması ile #evdekal çağrısına uyarak her gün Cumhuriyet Gazetesi’ne kolayca ulaşabilirsiniz.


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