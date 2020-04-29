Cumhuriye Gazetesi'ne 'Getir' uygulaması ile kolayca ulaşın
Cumhuriyet okurları, sokağa çıkma yasağı olsun olmasın her gün gazetelerine ‘Getir’ uygulaması ile ulaşabilecek
Koronavirüs küresel salgını sürecinde Cumhuriyet Gazetesi’ne ulaşmakta güçlük çeken okurlarına sevindirici haber!
Sokağa çıkma yasağı olsun olmasın her gün Cumhuriyet’e ‘Getir’ uygulaması ile ulaşabilecekler.
1 Mayıs 2020 itibarıyla Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa ve Kocaeli’de yaşayan okurlar, Getir uygulamasının gazete ve dergi sekmesi üzerinden Cumhuriyet Gazetesi’ni sipariş edebilirler.
Getir uygulaması ile #evdekal çağrısına uyarak her gün Cumhuriyet Gazetesi’ne kolayca ulaşabilirsiniz.
Video Haberler
- Beşiktaş’taki feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
- Baraj Gölü'ne izinsiz balık bırakana para cezası
- Yanardağdaki patlama sonrası inanılmaz görüntüler!
- Bilim Kurulu Üyesi bayram öncesi uyardı!
- Ciple hastaneye girmeye çalıştı!
- Otomobilinin üzerinde kurtarılmayı bekledi
- Bülent Ersoy'un acı günü... Ağzından bu sözler döküldü
- Güney Kore'de yangın felaketi: Çok sayıda ölü var!
- Karamollaoğlu: Ekonomik bir tsunami geliyor
- Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Cenazede izdiham