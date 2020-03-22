Cumhuriyet Gazetesi'nden e-gazete ve arşiv aboneliği kampanyası

Cumhuriyet Gazetesi, koronavirüs günlerinde #EvdeKalGazeteOku kampanyası başlattı. e-gazete ve arşiv aboneliği yüzde 15 indirimle okurları bekliyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Mart 2020 Pazar, 16:29


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