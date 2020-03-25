Cumhuriyet Kitap, 1571’inci sayısıyla bugün, gazetenizle birlikte...

25 Mart 2020 Çarşamba, 12:09

Salgın günlerinin dergisi de edebiyatta salgın konusunu işleyen iki önemli romana değinen Oğuz Demiralp’in yazısıyla açılıyor.



Günümüz ozanlarının belki de en özgünü Cevat Çapan’ın yeni şiir kitabını bir başka ozan Eren Aysan değerlendirdi.

Özdemir İnce’nin farklı dönemlerde Yaşar Kemal üstüne yazdığı yazılar, bu yazarımızın yaratı dünyasının derinliklerini araştırıyor. Yalnız Yaşar Kemal üstüne bir kitap değil, aydın olmak, ülkesiyle sanatçı arasındaki ilişkiler ve sanatın evrenselliği üstüne de düşünceler üreten bu kitabı Feridun Andaç tanıttı.

Bu sayımızın kapağında genç kuşak romancılar arasında özel bir yeri olduğunu söyleyebileceğimiz İnan Çetin, yeni romanıyla yer alıyor. Vadi, ülke toprağından güç alıp evrensele açılan önemli bir roman. Okurların da yaygın ilgisini çekeceğini sanıyoruz.

Bu sayımızın önemli bir bölümünü de klasik yapıtların yayımcılarına ayırdık. Kimisi klasik edebiyat yapıtları üstüne görüşlerini paylaştı, kimisi de yayımladıkları kitapların özelliklerine değindi.

Kim ne derse desin klasikler yayın dünyasının her zaman vazgeçilmez unsuru. Dünya durdukça insanoğluyla birlikte yaşayıp varlıklarını sürdürecekler.

Hepimizin klasiklerle öyle ya da böyle bir geçmişi vardır. O geçmiş bizi belirleyendir de...







