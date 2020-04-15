Cumhuriyet Kitap, 1573’üncü sayısıyla YARIN, gazetenizle birlikte…

15 Nisan 2020 Çarşamba, 12:12





Cumhuriyet Kitap Eki’mizin, YARIN yayımlanacak 1573’üncü sayısının kapağında, anı kitabı En Hakiki Mürşit (Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları) ile ülkemizin kültür tarihinde çok önemli bir yeri olan Azra Erhat’ı konuk ediyoruz.



“Azra Erhat, Sabahattin Eyuboğlu, Vedat Günyol, Halikarnas Balıkçısı gibi aydınlarla Anadolu hümanizmi denilen düşünceye can vererek çağdaş toplumla Anadolu’nun üç bin yıllık tarihini birleştirdi. İnsanlık kültürünün aydınlık yüzünün ilk çağlardan günümüze nasıl ulu bir ırmak gibi akmakta olduğunu gösterdiler.

Bu kuşağın bir temel özelliği de bireyci yanlarını geride bırakıp yaptıkları her şeyde ortak emeği, “imece”yi öne çıkarmış olmalarıdır. Her biri tek başlarına çok önemli kültür insanları olmalarına karşın çalışmaları hep ortak imzalıdır. Neyin yararlı, neyin güzel olduğuna birlikte karar vermişler, birlikte gerçekleştirmişlerdir.

Önceleri arkalarında kendilerini anlayan, heyecanlarına ortak olan Hasan Âli Yücel gibi bir Eğitim Bakanı olması, bakanlık desteğiyle klasik yapıtların dilimize çevrilmesi, Tercüme dergisinin yayımlanması büyük ivme katmıştı kültür hayatımıza.

Sonrasında hortlayan gericilikle üniversitelerden kovuldular, tek başlarına sürdürmek zorunda kaldılar mücadelelerini.

Sabahattin Eyuboğlu’nun Maçka, Bronz Sokakta bir apartmanın bahçe katındaki dairesi ölümüne dek her pazartesi aydınların buluşma, yaratma, paylaşma ortamı oldu. Türküyle şiir, düşünceyle hayat birbirini alevlendirdi. Pek çok önemli yapıt burada filizlendi, olgunlaştı.

Bu insanların 12 Mart döneminde gizli örgüt suçlamasıyla hapse atılmış olmaları ise tarihimizin en büyük hukuk skandallarından biri olmayı bugün de sürdürüyor.

Sonunda hayatlar gelip geçiyor ama kültürel miras, insancıl düşünce, güzel anılar hep yaşıyor…” Turgay Fişekçi’nin yazısı…

Oğuz Demiralp, günceli yazınsallaştırmayı başarmış, yüzü aşkın yapıtıyla yazınımızın en okunası yazarlarından olduğunu vurguladığı Ahmet Rasim’i inceledi.

M. Sadık Aslankara, 90 Kuşağı yazarlarından Hakan Akdoğan’ın, düşünsel derinliğiyle denemeye göz kırpan, bu arada okuru “sıradan faşizm” vb. sorunlar arasında gezindirip ötekileştirmenin farkındalığını vurguladığı manifest romanı Kirpi Mesafesi (Eksik Parça Yayınları) ile Zeynep Gülçin’in farklı çevrelerden küçük insanların dünyasına mercek tuttuğu ilk öykü kitabı Yağmur Fena, Burada Kal’ı (Kırmızı Kedi Kitabevi) inceledi.

17 Nisan 1940’da yaşama geçirilen ve Demokrat Parti döneminde 27 Ocak 1954'te kapatılan, üzerinde tartışmaların günümüze değin sürdüğü Köy Enstitüleri’nin YARIN 80’inci kuruluş yıldönümü. Mustafa Gazalcı; açık kaldığı kısa süre boyunca Türkiye’nin yüzünü ağartan aydınlar yetiştiren, alkışlarla kurulan, karalamalarla kapatılan Köy Enstitüleri’nin Meclis sürecini kaleme aldı. Mustafa Gazalcı, sürecin tüm tutanaklarıyla ilk kez bütün olarak incelendiği kitabı Köy Enstitüleri’nin Meclis Süreci’nde (Bilgi Yayınevi), bir onurun ve bir utancın kesişen yol haritasını ortaya koyuyor. Gamze Akdemir’in söyleşisi…

Hasan Akarsu, Fransa’da göçmen bir ailenin çocuğu olarak 1986’da doğan Mahir Güven’in; göçebe insanların yaşamlarına tanıklık ederken Suriye iç savaşına, cihatçılara, onların Fransa’daki etkilerine yer verdiği ilk romanı Ağabey (Can Yayınları) üzerine yazdı.

İpek Altuntaş; Şaziye Karlıklı’nın Türk Mata Hari Emine Adalet’in soluksuz öyküsünü anlattığı Kara Kaküllü Kız (Doğan Kitap) adlı kitabını değerlendirdi.

Ata Devrim; Jacques Derrida’nın, 1959-1966 arasındaki özgün okumalarından; Rousset, Foucault ve Descartes, Jabes, Levinas, Artaud, Freud, Bataille ve Levi Strauss hakkındaki denemelerinden oluşan kitabı Yazı ve Fark’ı (Metis Yayınları) inceledi.

Hikmet Temel Akarsu; Osmanlı-Türk mimarlık sanatında zirvelerin yaşandığı ve Selimiye külliyesi ile dünya ölçeğinde büyük üne sahip Edirne’de 14 yıl çalışan Nevnihal Erdoğan’ın, yetkin bir kent rehberi niteliğindeki Osmanlı Payitahtı Edirne’sini (YEM Yayın) tanıttı.

Taş- Kâğıt-Makas’ta bu hafta Simlâ Sunay, anne-baba cinsiyet rollerini dört kitap üzerinden irdeledi: Benim Annem... Evrenin En Harika Annesi (Bilgi Yayınevi), Benim Babam... Evrenin En Harika Babası (Bilgi Yayınevi), Annemle Babam Sınıfta! (Can Çocuk Yayınları), Kahkaha Keki (Günışığı Kitaplığı)

İlker Mumcuoğlu, Bulmaca köşemizi genel kültürünü sınamak isteyenler için yine titizlikle hazırladı.

Yıldırım Koç, iktisatçı Dr. Serdar Şahinkaya’nın, özellikle 1920’li ve 1930’lu yılların Türkiye ekonomisinin anlaşılması açısından önemli incelemesi Bir Hesaplaşma: 1930 Sanayi Kongresi. Öncesi ve Sonrası’nı (Telgrafhane Yayınları) değerlendirdi.

Mehmet Şerif Uğurlu, Atilla Birkiye’nin yeni kitabı Sevgi Soysal ile Son Röportaj’ı (Literatür Yayınları) inceledi.