Cumhuriyet Pazar, iki gün önce sizlerle!

30 Nisan 2020 Perşembe, 13:20

Bu haftanın pazar konuğu Güzin Özyağcılar ile karantina günlerini, çocukluğunu, sanat yaşamını, yeni çıkan kitabı Toparlanan Gidiyoruz'u, geleceğe dair hayallerini konuştuk. Gamze Akdemir'in sorularını yanıtlayan usta sanatçı, "Doğayla dost, birbirimizi incitmeden yaşayacağımız günler gelecek diye umuyorum" diyor.

Emrah Kolukısa, Alef'in yönetmeni Emin Alper'le ilk dizi çekimi deneyimini konuştu. Alper, kendisi için işin en olumlu yanlarından birinin prodüksiyon koşulları olduğunu söylüyor.

Vedat Arık, sokağa çıkma yasakları sürerken Roman mahallelerini gezdi ve fotoğrafladı, izlenimlerini yazdı… Yaşamın çok zor olduğu evlerde çığlık var…

Atol Behramoğlu: Byron ve Don Juan'ı… Meraklıları dışında ülkemizde Byron okumuş kaç kişi vardır? Goethe, onun için yüzyılın en büyük dehası demiştir…

Özge Mumcu Aybars: UFO'lar ve yeni sınıf bölünmesi… Son kesim sosyal mesafe uygulamasının en zor olduğu unutulmuşlardan oluşuyor…

Mustafa K. Erdemol: Kitaplık önünde poz vermek kötü mü? Kim hangi gerekçeyle başlattı bilmiyorum. Meğer birkaç gündür bunun üzerine bir muhabbet sürüyormuş…

Enver Aysever: Korona günlerinde 1 Mayıs ve Taksim. Polis beş gün önceden barikat kurmaya başladı meydanın çevresine. Hem salgın var, hem de sokağa çıkma yasağı. Bu korku niye?

Figen Atalay, "Korona yorumlarınızla çocuğunuz kaygılarını artırmayın" diyor. Çocuğunuzun ağlama krizleri, öfke nöbetleri belki de bu konuşmalarınız yüzünden artıyor...

Hilal Köse, özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olan ve koronavirüsü yenen Ayşe Gizem Ünüvar ile tedavi sürecini konuştu. Yaşadıklarını instagramdan @susbekadın hesabından da paylaşan Ünüvar, 32 yaşında, bir çocuk annesi. Bu süreçte en çok oğlunu annesiz bırakmaktan korktuğunu söylüyor.

Beslenme uzmanı Merve Saatçi: Sporcular karantinada nasıl beslenmeli?

Deniz Yavaşoğulları'ndan Pati Günlükleri: Yavru köpek Dora'nın ölümü hepimizi umutsuzluğa sürükledi. Hayvan hakları yasasını daha ne kadar bekleyeceğiz?

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