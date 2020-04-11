Cumhuriyet Pazar'da bu hafta

11 Nisan 2020 Cumartesi, 16:24

Bu hafta pazar konuğumuz yeni albümüyle müzikseverlerle buluşan Kalben. Emrah Kolukısa'nın sorularını yanıtlayan Kalben'in, karantina günlerinde aklında şiddet mağduru kadınlar da var. "Kabuslarıma giriyor" diyor.

Prof. Dr. Nurper Erberk Özen'le koronavirüsün yarattığı kaygıyı ve ruh sağlığımızı korumanın yollarını konuştuk. Figen Atalay'ın sorularını yanıtlayan Özen, "Günlük gelişmeleri sabah akşam birer kez yetkili kişilerden ve güvenli kanallardan takep itmek yeterli, sürekli maruz kalmak zihni yorar" diyor.

Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Hazal Ocak'la doğa ve insan ilişkisini konuştu. Tolunay, yaşadığımız sürecin yok ettiğimiz ekosistemlerin sonucu olduğunu söylüyor. Bir an önce doğa ile ilişkimizi, ekonomik sistemlerimizi gözden geçirmemiz gerektiğini vurguluyor.

Sanat tarihçisi Lalehan Utkan, İstanbul'un tarih boyunca yaşadığı salgınları yazdı.

Anadolu Efes'in hocası Ergin Ataman, "Salgın biter kupalar gelir!" diyor. Ataman, Arif Kızılyalın'la koronavirüsün yarattığı havayı konuştu.

Figen Yanık: Beethoven gerçek bir kahve tiryakisiydi!

Vecdi Seviğ: Enginar Özlemi

Merve Saatçi: C vitamini tüketimi nasıl olmalı?

Deniz Yavaşoğulları: Geçici yuva hayat kurtarır

Özge Mumcu Aybars: Zaman yeni akışına hazırlanıyor

Elçin Poyrazlar: Korona kararlarım

Mustafa K. Erdemol: Aşı Afrika'da denensin dediler, denerler

Alper İzbul: Zoom'la sohbet...

Gamze Akdemir: İlham veren bir estet: Kedi!

Enver Aysever: Botoks, retweet, like, kelle paça!

Karantinada fantastik dünya! Cumhuriyet Pazar'dan üç kitap önerisi…

Çevrimiçi sanat ajandası…

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