Üretici destek bekliyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesindeki kiraz üreticisi, bu yıl verimden memnun. İç pazarın yanı sıra başta Almanya olmak üzere birçok ülkeye de ihraç edilen kiraz, üreticinin yüzünü güldürdü. Ancak iyi kirazın kilogramının 10 liradan satıldığını bunun da maliyetlerini karşılamadığını belirten üretici Ahmet Özışık, devletten destek beklediklerini söyledi.

İç pazara ve yurtdışına gönderilmek üzere satışı yapılan kirazın, maliyetleri karşılamadığını söyleyen bahçe sahibi Ahmet Özışık (39), devletin üreticiye destek vermesini istedi. Bu yıl mevsim koşullarından dolayı kirazın henüz tam olarak olgunlaşmadığını söyleyen Özışık, ürünün yetiştiği zaman, 150 kişiye kadar işçi çalıştırdıklarını ancak şu an sadece ailesi ile birlikte kiraz topladıklarını kaydetti. Özışık, her yıl ürün veriminin farklı olduğunu, en fazla 100 tona kadar ürün elde ettiklerini vurguladı.

‘KÂR EDEMİYORUZ’

Bu yıl kiraz ağaçlarının veriminden memnun olduklarını ancak maliyetlerin yüksek olmasından dolayı kar edemediklerini söyleyen Ahmet Özışık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu yıl verimli bir yıl ama fiyatlar çok düştü. En iyi kirazın kilogramı 10 lira ama maliyetler yüksek. Elektrik iki katı arttı, mazotun fiyatı yüksek. Gübrenin çuvalı 100 lira. Gübre atamıyoruz. Bir ton ilaç atmak istesek 700 lira ama manolya, yaprak büken, iç kurdu gibi hastalıklar var ve bunlara karşı devamlı ilaç atmak zorundayız. İşçiler günlük 100 liraya çalışıyor. Ama biz en iyi kirazı 10 liraya satıyoruz. İyi ürün satılıyor fakat bize para bırakmıyor. Devletin çiftçilere elektrik, mazot, gübre desteği vermesi lazım.”

Mert Özışık da (30) Kemalpaşa’da, fabrikaların tarım arazilerinin en verimli olduğu bölgelere kurulduğunu, bunun da toprağı olumsuz şekilde etkilediğini, ağaçların kuruduğunu ve ürün veriminin düştüğünü söyledi. Özışık, “Arazilerimizin hemen bitişiğinde fabrikalar kuruldu. Buradan çıkan zehirli gazlar, atıklar ürünleri de etkiliyor. Hava kalitesinin değişmesinden dolayı da ağaçlar kuruyor ” diye konuştu. l DHA