Farklı ülkelerden 90 genç bir araya geldi

İzmir Ticaret Odası, UNICEF, Konak Belediyesi ve Maya Vakfı’nın da desteklediği projede “Avrupa Birliği Erasmus +KA347 Yapılandırılmış Hibe Desteği”yle yapılan Diyalog Haftası’nda öğrenciler, Suriyeli mülteci çocuklarla bir araya geldi. Katılımcılar, onların deneyimlerini dinledi, çocuklarla birlikte oyunlar oynadı. Çalıştaylar gerçekleştiren öğrenciler, ulusal ve uluslar-arası karar alıcılara aktarılmak üzere sonuç gençlik deklarasyonunu hazırladı. Deklarasyonda şu görüşlere yer verildi: “Özellikle mülteci çocuklar için, mevcut hizmetler konusunda (sağlık, eğitim, güvenlik vb.) bir rehber geliştirilmeli. Çocuk ölüm oranlarını ve hastalıklarını önlemek adına, her mülteci aileye ücretsiz sağlık hizmeti alabilecekleri sağlık kartı sağlanmalı. Mültecilerin kaygılarını net bir şekilde paylaşmalarına ve daha iyi hizmet almalarına yardımcı olacak ulusal dil kursları artırılmalı. Güçlü devlet desteği sağlamak adına bireysel girişimler için lobi faaliyetlerinde bulunulmalı. Okulların mülteci dostu olması sağlanmalı. Huzurlu bir ortam için Türk ve Suriyeli öğrencileri buluşturan etkinlikler düzenlenmeli. Hak ve ihlallerin takibi için çocuk hakları konusunda farkındalık yaratılmalı.”