Bağımsızlık çoşkusu

Bağımsızlığımızın sembolü 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Çiğli Belediyesi tarafından düzenlenen “İlk Kurşundan İlk Adıma 100. Yıl” etkinlikleri kapsamında özel bir programla anılıyor. Program kapsamında bugün ünlü rock grubu Redd sahne alacak. Yarın Ataşehir Mahallesi Akvaryum Kafe’den başlayıp konser alanında sona erecek fener alayı da yapılacak. Yarın, konser alanında Ogün Sanlısoy sevenleriyle buluşacak. Ayrıca 18 – 19 Mayıs tarihlerinde satranç turnuvası düzenlenecek.