Çalkaya’ya destek

Kadın ve çocuk hakları, toplumsal cinsiyet eşitliği, kadının güçlendirilmesi, kadın emeğinin değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapan platform üyeleri, Balçova’da var olan kadın hareketi ile birlikte ortak çalışmalar yapmak istediklerini vurguladı.

Kadın olmadan değişimin olmayacağına vurgulayan Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya da, “Kadın ne kadar bilinçli olursa, ekonomik açıdan ne kadar rahat olursa haklarını da o oranda savunabilir. Bunun yanında kadınların gelecek nesilleri yetiştirmek gibi bir misyonu da var. Bu nedenle kadınların daha fazla sosyal ve ekonomik hayatın içinde olması gerekiyor. Balçova’da Semtevleri ve Kadın Kooperatifi ile bu açıdan çok büyük bir yol kat ettik. Dayanışma ile tüm Türkiye’de kadınların daha güçlü olacağına inanıyorum. Kadın isterse her şeyin üstesinden gelir” diye konuştu.