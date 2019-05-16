Çağdaş eğitime baçev katkısı

Etkinlikte BAÇEV’de burs karşılığı ders veren üniversiteli öğrencilere teşekkür belgesi sunuldu. Öğrencilerden Buse Çiftlik’in doğum günü yine pasta kesilerek kutlandı. BAÇEV Başkanı Berrin Gençoğlu, “Devletimizin ve toplumumuzun geleceği, vereceğimiz eğitimin niteliği ve niceliği ile doğrudan bağlantılı. Bütün ülkeler insanlarını yetiştirmeyi kendi varlıklarının devamının bir güvencesi olarak görüyor. Bizler de 1996 yılında eğitimde fırsat eşitliği yaratmak, demokrat, laik ve hukukun üstünlüğüne inanmış gençleri yetiştirmek adına çıktığımız bu yolda çalışmalarımıza başladığımız günün coşkusuyla devam ediyoruz. 2018-2019 eğitim öğretim yılında 33 öğrencimize burs, 30 öğrencimize de ders bursu katkısı sağladık” dedi.