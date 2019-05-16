Kooperatifleşme hareketi

2015 yılında Köyceğiz İlçesinde Büyükşehir Belediyesi ve Beyobası Kalkınma Kooperatifi işbirliğinde başlatılan alım garantili süs bitkisi projesi ile ilgili konuşan Kooperatif Başkanı Şaban Çetin, ilk başladıklarında 1 milyon 670 bin çiçek üretildiğini şu an ise üretimin yaklaşık 19 milyon çiçek olduğunu belirtti.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Muğla’nın turizmin yanında bir tarım kenti olduğuna vurgu yaparak, “Şehrimiz turizm ve tarım kentidir. Gelirimizin yüzde 60’ı tarımdan elde ediliyor. Ülkemizdeki ekonomik krizin en büyük sebebi üretememekten kaynaklıdır. Bütün gençlik köyden kente göç ediyor” diye konuştu.

Dr. Gürün, bundan sonraki süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak paydaşlarla birlikte yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.