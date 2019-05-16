Basmane çukuruna park teklifi

Folkart’ın Kültürpark’ın yanıbaşındaki bölgeye yapmak istediği gökdelen projesinden vazgeçtiğini ve arsayı TMSF’ye iade ettiğini anımsatan Sertel, “Folkart’ın Basmane’de yüksek bina yapmaktan vazgeçmesi İzmir için bir şanstır. “Basmane Çukuru” olarak tanımlanan 40 bin metrekare alan Fuar’ın parçasıdır. Sit alanı olan bu alanda hukuk inşaat izni vermemektedir. 40 bin metrekare alan milli park ilan edilmeli, 400 bin metrekare olan Fuar alanı 440 bin metrekareye çıkarılmalıdır” dedi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in İzmir Elektrik Fabrikası’nı satın almak için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na teklif verdiğini anımsatan Sertel, “İzmir Büyükşehir Belediyesi TMSF ile masaya oturmalı ve İzmir halkının alanını milli park yapmak için kolları sıvamalıdır. Unutulmamalı ki, rant ve kazanç her şey değildir. İzmir, yüksek binalar ile İstanbul’a çevrilirken kentimizde ki yeşil alanları hep birlikte korumalıyız. İzmir’de Havagazı Fabrikası Aziz Kocaoğlu sayesinde kalıcı bir soluk alacak alan olarak korunmuştur. Tunç Soyer, göreve geldiği gibi İzmir Elektrik Fabrikası’nı satın alarak bu bölgeyi toplumun yararına sunacaktır. Şimdi sıra Fuar’dan koparılan alanın İzmir’e iadesidir” vurgusu yaptı.