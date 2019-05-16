İzmir’in gururu oldular

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müzik Akademisi piyano öğrencileri Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç, müzikte İzmir’e gurur veren bir başarıya imza attı. Öksüz, Aydın ve Karakılıç, İtalya’da gerçekleşen Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda, kendi kategorilerinde birincilik ödülü kazandı.

Bu yıl İtalya’nın Barletta kentinde ikincisi gerçekleştirilen ve toplam 150 kişinin katıldığı Uluslararası Apulia Metropolitan Müzik Yarışması’nda, farklı ülkeden öğrenciler pop, caz, vokal, keman ve piyano alanlarında yarıştı. Piyano eğitimlerini YÜSEM Müzik Akademisi’nde, Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Payam Gül Susanni ile sürdüren Nisan Öksüz, Rüya Aydın ve İrfan Karakılıç da piyano alanında kendi yaş gruplarında yarışmaya katıldı. Geçen günlerde yapılan yarışmada, İrfan Karakılıç B kategorisi 7-9 yaşta birinci olurken müzikalite alanında da özel jüri ödülü aldı, Nisan Öksüz C kategorisi 9-11 yaş grubunda, Rüya Aydın da E kategorisi 14-16 yaş grubunda birinci olarak İzmir’e gurur veren başarılara imza attı.