Yüzyılın Hasadı!..

İzmir güneşinin işgalci süngüler üzerinde parlamasının üzerinden 100 yıl geçti.

Ama unutulmamalı ki, meslektaşımız Hasan Tahsin’in emperyalist emellere ilk kurşunu sıkmasının üzerinden de 100 yıl geçti.

Mustafa Kemal’in önderliğinde dev bir yangın ormanına dönüşen milli mücadele ruhu, 100. yıl etkinlikleri kapsamında İzmir ve Samsun başta olmak üzere ülke genelinde yaşatılıyor.



Oysa o ruh, 2002’de hükümeti gele geçirenlerin başlıca hedefiydi. “Hedef 2023” diye kamuoyunun önüne çıktıklarında pek çokları ciddiye bile almadı. O tarihlerde AKP diye bir parti bile kalmayacağına göre, ortada bir tehlike de yoktu onlara göre. Ama iktidarın gösterdiği hedef, en geç 100 yıl sonra bir devrin yıkılacağı, yeni bir devrin başlayacağı tarihi yandaşlarına müjdeleyen bir yaklaşımdı. Bunun için çizdikleri rotaya, 2012 yılında kamuoyuyla paylaştıkları 63 maddeden bazılarına bakalım.

“Hedef 2023”ün ilk 6 maddesi, AKP’nin kapatılmasının önündeki engellerin kaldırılması için yapılacakları sıralarken, 7, 8, 9’uncu maddeler, bugünkü bazı gelişmelere nasıl da ışık tututuyor:



- “Seçimlerle ilgili mevzuaatın topyekün gözden geçirilmesi.



- Temsilde adaletin sağlanması için tedbirler alınması.



- YSK’nın yeniden yapılandırılması.”



İstanbul seçimlerinin neden ve nasıl iptal edildiği geçmişin süzgecinden daha net görülüyor!

Yol haritasının 10. maddesindeki “Başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanı meselesi”ni çoktan halledip, parlamenter demokrasiyi rafa kaldırdılar bile.



Yargıyla ilgili maddeleri de bugün FETÖ dedikleri yapıyla kol kola çözdüler!



Şu maddeler ise siyasetin rüzgarına göre sandıkta bekliyor:



“21- Anadilde savunmanın sorun olmaktan çıkarılması.



22- Anadilde kamu hizmetlerine erişim..



30- Kürtçe tercümanlık (kamu hizmetlerinde)”



Burada maddeleri tek tek sıralayarak yer ziyan etmeye gerek yok; hedef cumhuriyeti ve onun değerlerini yıkmak, bunun için psikolojik altyapıyı oluşturmaktı. Hedefe götürecek yapı taşlarını döşemek için toplumu ayrıştıracak tohumları atmaktan bile çekinmediler.



Ama ne mutlu ki, yüzyılın hasadını biçemeyecekler!



Çünkü biz, yalnızca milli mücadelenin yüzüncü yılını kutlamıyoruz, aynı zamanda o günlerin ruhunu ve Mustafa Kemal Atatürk’ü yeni bir yüzyıla taşımanın gururunu yaşıyoruz.