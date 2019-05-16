Bornova’da bilim şenliği

Şenlik kapsamında 42 farklı etkinlik; atölye çalışmaları, bilim şovları, drama içerikli etkinlikler, seminerler, sergiler ve interaktif bir konser düzenlenecek. TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ve öncelikli hedef kitlesi ilk ve ortaokul öğrencileri olan şenlikle, bilimin eğlenceli yanlarının gösterilmesi, merak etme ve sorgulama becerilerinin artırılması, bilime ilgi duyan, analitik düşünme becerileri gelişmiş bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.