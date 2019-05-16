Şenlik kapsamında 42 farklı etkinlik; atölye çalışmaları, bilim şovları, drama içerikli etkinlikler, seminerler, sergiler ve interaktif bir konser düzenlenecek. TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı tarafından desteklenen ve öncelikli hedef kitlesi ilk ve ortaokul öğrencileri olan şenlikle, bilimin eğlenceli yanlarının gösterilmesi, merak etme ve sorgulama becerilerinin artırılması, bilime ilgi duyan, analitik düşünme becerileri gelişmiş bireylerin yetişmesi amaçlanıyor.
Bornova’da bilim şenliği
Bornova Belediyesi’nin sorgulayan ve araştıran bireyler yetiştirmek amacıyla düzenlediği Bilim Şenliği, bu yıl 22-25 Mayıs tarihleri arasında “Bilim ve Çocuk” temasıyla Büyük Park’ta yapılacak.
Yayınlanma tarihi: 17 Mayıs 2019 Cuma, 02:12