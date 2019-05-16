'Bodrum’da Yaşıyorum Yelkenle Tanışıyorum'

Bodrum Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol imza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumluları Hadi Türk ile Baran Akcan katıldı.



Geçen yıl 150 öğrencinin yelkenle tanıştığı proje kapsamında bu yıl 180 çocuğun kurs görmesi hedefleniyor. Bodrum’da yaşayan her çocuğu denizle buluşturmak için büyük çaba harcayacaklarını söyleyen Aras, “Bodrum’da yaşayan insanlar denizci ruhu ile yetişmelidir. Yelken sadece bu işin bir parçasıdır. Denizci ruhu demek, Akdeniz-Ege ruhu demektir ve aynı zamanda bölgemizin binlerce yıllık kültürünü de yansıtır. Denizci çocuklarımızı yetiştirerek dünya insanı olmaları için bu eğitimleri veriyoruz. Emeği geçen Bodrumspor Yelken Kulübü’ne teşekkür ediyorum” dedi.