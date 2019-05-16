İzmir’in final haftası

İzmir’de geride kalan haftadaki nefes kesen maçta Jerome’nin 85’te sakatlanmasıyla oyuna giren Alpaslan’ın Göztepe 10 kişiyle oynarken 90+4’teki 25 metreden bombası sol çataldan dönmese bambaşka notlar düşmüş olacaktım sondan bir haftadan öncesiyle ilgili.



Şanssız Göztepe



Göztepe’nin DG Sivasspor karşısındaki şanssızlığı daha maç başlamadan başladı. Hafta içi sakatlığı olan ve maça hazır edilen, önceki haftanın iki nefis gole imza atan en iyisi Serdar ısınırken sakatlandı ve yerine henüz tam iyileşmeyen Gassama dahil oldu. Böylece Göztepe’yi son iki maçtaki başarılı hücum gücü azalmış, kanat organizasyonları tek başına Halil’in üzerine kalmış oldu. Tamer Tuna’nın iki galibiyet getiren takımı sakatlanan Serdar dışında bozmadığı maçta tel tel dökülen Tayfur adeta Göztepe’nin 10 kişi oynattı! Nitekim yaptığı bariz hata sonucu takım arkadaşı Reis Wallace’ın ikinci sarıdan kırmızı kartına da neden olunca Göztepe sahada 10 kişi kaldı. Üstüne üstlük frikik de golle sonuçlandı. Doğrusu, iyi gitmeyen Tayfur’un daha 46’da Alpaslan gibi arzulu ve etkili bir silahla daha erken değiştirilmesiydi. Daha önce hiç böyle görmediğimiz Tayfur’un neden o hale düştüğünü tahmin ediyorum ama yanlış anlaşılmaya yer vermemek adına burada not etmek istemiyorum.



Göztepe 79’dan itibaren eksik kaldığı maçta yine de taraftarının müthiş desteğiyle oyunu forse ederek 3 dakika sonra üçüncü kez beraberliği yakaladığı gibi Alpaslan’ın nefis şutunun direkten geri gelmesiyle galibiyeti de kaçıran taraf oldu. DG Sivasspor da son iki haftada riske girmemek adına maça oldukça asıldı. Nitekim ilk gol onlardan geldi. Göztepe Deniz’le birinci, Jerome’la ikinci gole, Ngando ile üçüncü gole karşılık verdi. 33’teki Sivasspor’un ikinci golü VAR’dan gelse de Göztepe maçın ertesi günü yaptığı görüntüye dayalı açıklamayla kamuoyunu bilgilendirdi ve golün ofsayt olduğunu ortaya koydu. Gerek statta gerekse sonradan birçok kez görüntülerden izlediğim kadarıyla pozisyonun ofsayt olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.



Göztepe’nin bir şanssızlığı da Halil’le birlikte maçın en iyisi olan Jerome’un 85’te dizinden sakatlanmasıydı. Durumu MR sonrası belli olacak. Yasin ve Serdar’dan sonra Jerome’un sakatlığı, Wallace’in cezası bu hafta sonu Bursa’da oyananacak ve adeta kümede kalmak için bir “ön final” olacak Bursaspor-Göztepe maçı öncesinde Tamer Tuna’nın elini darlaştırsa da Göztepe kümede kalmak adına maçtan mutlak galip ayrılmak zorunda. Tabii son haftaki Ankaragücü karşısında da... Çünkü ikili averajı Erzurumspor karşısında kötü ve puanda eşitlik halinde bu bir risk. BB Erzurumspor bu hafta FB ile evinde oynuyor ve rahatlayan FB’yi devirirse sürpriz olmaz. Özetle Göztepe’nin PTT 1’de oynadığı play-off yarı final ve finalini hatırlaması, o destanın bir benzerini yeniden yazması gerekiyor 14 yıl sonra çıktığı Süper Lig’e ikinci sezonda tutunmak için. Bu arada bir Ege takımının, hem de geçen sezonun kupa şampiyonu ve bu sezonun da finalisti Akhisar Belediyespor’un düşmesine de yazık oldu.



PTT 1’de play-off inadını Boluspor’u ilk yarıdaki mükemmel oyunu ve attığı üç golle geçip 57 puana ulaşarak sürdüren Altınordu bu hafta son maçta deplasmanda Giresunspor karşısında. Bu maç da Altınordu’nun “ön final”i olacak. Statta izlediğim son iki maçında Hüseyin Eroğlu’nun öğrencilerinin aralarında hiç yabancı olmaksızın özellikle ilk yarılarda oynadığı futbolla gerçekten de Süper Lig’de olmayı hak ettiğini rahatlıkla söyleyebilirim.



Bu ligde Gençlerbirliği ve Denizlispor geride kalan hafta Süper Lig’e çıkmayı garantilediler. Hatayspor da play-off’u garantileyen ilk takım oldu. Son haftadaki maçlarda Altınordu’nun play-off rakipleri bu hafta Altay’ı 3-1’le geçen Osmanlıspor (59), Gaziantep BB (56) ve Adana Demirspor (55). Gaziantep’in işi kolay, düşen Karabük’le oynayacak. Osmanlıspor, Adanaspor; Adana Demirspor ise Gençlerbirliği karşısında şans arayacak. Play-off için mücadelede diskalifiye olmaya en yakın takım Adana Demirspor.



Daha Fazla İzmir Takımı



Bir dahaki sezon Süper Lig’de İzmir’in iki takımla da temsil edilme olaslığı var bu hafta öncesinde, hiç temsil edilmeme olasılığı da... Bu sezon deplasmanda şampiyonluk yarışındaki Başakşehir ve Trabzonspor’u deviren, evinde de BJK ve FB’yi hak ederek yenen Göztepe Süper Lig’de kalmalı. Aksi halde yazık olur. Hep yazdığım gibi; “Süper Lig’de iki..üç..daha fazla İzmir takımı!”