‘Dünyanın en güzel iki kentini birleştireceğiz’

İzmir-Selanik arasında yapılması planlanan gemi seferleri konusunda önemli bir adım atıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda seferlerin başlaması için Türkiye’ye gelen Selanik heyeti ve sektör temsilcileriyle buluştu. İzmir -Selanik gemi hattı ile dünyanın en güzel iki kentinin birleşeceğini söyleyen Soyer, “Büyükşehir belediyemiz tüm imkânları ile bu hattın tanıtımı, pazarlanması ve güçlenmesi için elinden gelen desteği verecektir” dedi.

İzmir-Selanik arasında gemi seferlerinin başlaması için süren çabalar hedefe ulaşıyor. Konuyla ilgili toplantıya, Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Osman Tolga Gencer, Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, İzmir Deniz Nakliyecileri Derneği yöneticileri, Uluslararası Karayolu ve Yük Taşımacıları ve Acenta Sahipleri Derneği Başkanı Ayhan Turhan, gemi seferlerini yapmak isteyen Levante Ferries Denizcilik şirketi yetkilileri ile Soyer’in eşi Neptün Soyer de katıldı.

Hayal gerçeğe dönüşüyor

Toplantının açılış konuşmasını yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, çok önemli bir projenin başlangıcı için bir arada olduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Bu projeyi olgunlaştırmak ve bundan sonraki aşamaları konuşmak için bir araya geldik. Katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu bir tanıtım toplantısı. Uzun yılların hayalinin gerçeğe dönüştüğünü görmek hepimizi mutlu ediyor. Daha üzerinde konuşacağımız teknik detaylar, öğrenilmesi gereken konular, sorulacak sorular var ama bunları süreç içinde yapacağımızı düşünüyorum. Bu hat sadece ticaret, turizm, istihdam değil ondan çok daha fazlası olacak. 2015 yılında dünyanın en güzel feribotuna sahip olma unvanını kazanmış şirket bu hattı çalıştırmak istiyor. Dünyanın en güzel gemisinde dünyanın en güzel iki kentini birleştirecek olmaları nedeniyle onlara teşekkür ediyorum. Biliyorum ki her iki kentin kurumları, insanları bu hatta sahip çıkacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak şunu söylemek isterim ki; belediyemiz bütün imkânlarıyla bu hattın tanıtılması, pazarlanması ve güçlenmesi için elinden ne geliyorsa yapacaktır. İnşallah en kısa sürede gemide seyahati hep birlikte gerçekleştiririz.”

Yunanistan’ın İzmir Konsolosu Argyro Papoulia, iki ülke arasındaki ticaret ve turizmin gelişmesi için projenin önemli olduğunu söyledi. Soyer’le Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde Samos hattı ile ilgili işbirliği yaptıklarını ve bu işbirliğinin farklı projelerle devam ettiğini anımsatan Papoulia, “İzmir-Selanik gemi hattına verdiği destekten ötürü Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Umarım en kısa sürede bu hattın yolcuları oluruz” dedi.

Haftada 3 gün iki gemi

İki ülke arasında seferleri başlatmak isteyen Levante Ferries Denizcilik’in Sahibi Armatör Yorgos Theodosis, İzmir-Selanik gemi hattında iki gemiyle haftada üç gün hizmet vermeye hazır olduklarını belirterek, “Başkanımız Tunç Soyer’in bu hattın devreye alınması için verdiği destek beni çok etkiledi. 2001 yılından bu yana konuşulan projenin gerçekleşmesi için önemli adımlar atıyoruz. Gemimiz akşamüstü Alsancak Limanı’ndan hareket edecek, sabah saatlerinde Selanik’te olacak. Yine akşamüstü Selanik’ten çıkarak sabah saatlerinde İzmir’e ulaşacak. Dünyada işbirliği yapmadığımız tur acentesi yok. Gemi seferlerinin başlaması ile iki ülke halkı birbirini yakından tanıyacak, turizm gelişecek, iş hacmi artacak” diye konuştu.