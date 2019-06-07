Mesafeler kısalıyor

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk’ün ismini koyduğu, Cumhuriyetimizle yaşıt, yakın tarihimizin basın hafızası Cumhuriyet gazetesinin okuyucularından biriyim. Varlığıyla onur duyduğumuz hemşerimiz Yunus Nadi’nin emekleri ile kurulan ve cesur kalemleri ile bugünlere kadar sapasağlam gelen Cumhuriyet gazetesi basın alanında ileri görüşlü yazarları sayesinde rehber görevi görür. Gerekli tecrübeye ve birikime sahip Cumhuriyet gazetesi mesleğe yeni başlayanlar ve basın sektörü için yol göstericidir. Ülkemizde yaşanan birçok olayı daha hazırlık aşamasında öngören gerek köşe yazarları gerekse haberleri ile yetkilileri ve vatandaşları uyaran Cumhuriyet gazetesi ne yazık ki bu oluşumlara izin veren iktidarlar tarafından dikkate alınmamış ve istenmeyen acılar yaşanmıştır. Doğru, gerçek ve tarafsız haberleri yüzünden Cumhuriyet gazetesine ve yazarlarına her dönem saldıran yandaşlara en güzel cevabı gazetenin gerçek sahipleri okuyucuları vermiştir. Cumhuriyet Gazetesi özgür basının özgür sesi, gerçek haberciliğin adresi, Uğur Mumcuların, Ahmet Taner Kışlalıların bizlere emanetidir.

Sadece gazete ve köşe yazarları ile değil aynı zamanda ekleri ile de bizleri aydınlatan Cumhuriyet gazetesi, Ege ekini tekrar bizlerle buluşturdu. Ülkemizin ekonomik ve sosyal hayatında büyük paya sahip olan Ege Bölgemizin şehirlerinde yaşanan gelişmeleri basınımızın en tecrübeli ve güvenilir kalemlerinden okumak bizlere ayrı bir mutluluk veriyor, komşu şehirlerimizle bizleri daha da yakınlaştırıyor. Güzel İzmirimizde olan bir gelişmeden Muğla’daki hemşerimizin haberi oluyor, güzel haberlere birlikte seviniyor, yeri geldiğinde de olumsuz bir habere birlikte üzülüyoruz. Yolları, mesafeleri, haberleri ile kısaltan, Cumhuriyet gazetemiz ile birlikte evlerimize giren Cumhuriyet Ege ekine yeni serüveninde başarılar diliyor, emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum.