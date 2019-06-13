Çandarlı kıyılarından 150 kg atık çıktı

Çevre Günü ve Haftası etkinlikleri kapsamında, kentte bulunan Çandarlı sahili balıkçı barınağı mevkisinde kıyı temizliği ve denizaltı temizliği için çok sayıda kişi bir araya geldi.

Programa, İzmir Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Dikili Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi de destek oldu.

Öğrencilerin de katıldığı etkinlikte, kıyılar ve denizaltı geniş bir şekilde temizlendi. Temizlik sırasında toplamda 150 kilogram atık toplandı.

Programa ayrıca, Aliağa Deniz Ticaret Odası Şube Başkanı Adem Şimşek, Başkan Yardımcısı Ufuk Yıldırım, Şube Müdürü A. Orçun Tuncer, İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Çevre Yönetim Şube Müdürü Kemal Kılıç, Dikili Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Budak ve kurum yetkilileri, bir dalış merkezinin sahibi Sırrı Özşen, Çandarlı Nebiye Kavala Endüstri Meslek Lisesi ve Çandarlı Mehmet Dilsiz Ortaokulu öğrencileri katıldı.